8h50 - Condicionamentos de trânsito



A estrada nacional 347 (entre Relvas e Póvoa) já foi reaberta. De acordo com a GNR, a circulação continua interdita na Nacional 2 em dois troços: um no concelho e Góis e outro no concelho de Pedrógão Grande.



A Estrada Nacional 236 ainda está cortada ao trânsito. A alternativa no concelho de Castanheira de Pêra é o IC3.



8h30 – ponto de situação



Retomamos agora o acompanhamento em permanência da evolução dos incêndios em Portugal continental.



É ainda no centro do país que se concentram as situações a inspirar maior preocupação entre os bombeiros.



Em Góis, distrito de Coimbra, as chamas lavram em duas frentes e obrigaram, nas últimas 24 horas, a evacuar um total de 30 povoações – as últimas três, Saião, Salgado e Mimosa, foram evacuadas durante a madrugada desta quarta-feira; a maioria das 150 pessoas retiradas das suas casas foi encaminhada para o quartel dos Bombeiros de Góis.



No terreno estão mais de mil operacionais e quase quatro centenas de veículos. Pelas 8h00, as operações envolviam já 13 meios aéreos, segundo a Autoridade Nacional de Proteção Civil.As baixas temperaturas que se verificaram durante a noite ajudaram os bombeiros a enfrentar o incêndio, assim como a menor intensidade do vento.Às primeiras horas da manhã, as linhas de fogo eram mais reduzidas.Em Pedrógão Grande, as frentes do violento incêndio que provocou 64 mortos e mais de 150 feridos já estarão nesta altura controladas pelos bombeiros, que ainda assim enfrentaram durante a noite muitos reacendimentos.Naquele concelho, perto de 1200 bombeiros asseguram o combate às chamas, com o apoio de mais de 400 viaturas.Tal como em Góis, por precaução, foram evacuadas 13 aldeias.Perto das 5h00 desta quarta-feira, a Proteção Civil registava 11 incêndios ativos, combatidos por 2.559 operacionais apoiados por 880 veículos.De acordo com o Instituto do Mar e da Atmosfera, mais de 30 concelhos de 11 distritos de Portugal continental, entre os quais os fustigados distritos de Leiria, Castelo Branco e Coimbra, estavam esta manhã sob risco “máximo” ou “muito elevado” de incêndio.Os concelhos de Pedrógão Grande, Góis e Penela apresentam risco “muito elevado” de incêndio, assim como Alvaiázere, Figueiró dos Vinhos, e Sertã.Em risco “máximo” estão os concelhos de Pampilhosa da Serra e Arganil, no distrito de Coimbra, Vila Velha de Ródão, Proença-a-Nova e Oleiros, Covilhã, Penamacor (Castelo Branco), Mação (Santarém), Sabugal, Guarda, Pinhel, Celorico da Beira, Fornos de Algodres, Trancoso, Figueira de Castelo Rodrigo, Meda e Vila Nova de Foz Coa (Guarda).Ainda em sob risco “máximo” estão os concelhos de Alcoutim (Faro), Marvão, Gavião e Nisa (Portalegre), Sernancelhe, Penedono, Tabuaço, Vila Nova de Paiva, Tarouca (Viseu), Sabrosa, Alijó, Murça (Vila Real), Carrazeda de Ansiães, Torre de Moncorvo, Freixo de Espada à Cinta, Vila Flor, Mogadouro, Alfândega da Fé, Macedo de Cavaleiros, Bragança e Vimioso (Bragança).