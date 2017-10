11h24 - Itália disponibilizou dois aviões Canadair



No âmbito do Mecanismo Europeu de Proteção Civil, ativo desde domingo, Itália disponibizou-se para o envio de dois aviões pesados Canadair.



11h18 - "Números não são finais"



Patrícia Gaspar, porta-voz da Proteção Civil, admite que estes números não são definitivos. "Não seria sensato fechar este balanço, vamos ter de esperar pelas próximas horas", disse a responsável durante a conferência de imprensa.



De igual forma, não há número oficial de pessoas desaparecidas. "Há pessoas que ainda não foram localizadas, não sabemos se estão bem, se estão mal", disse Patrícia Gaspar, sublinhando os vários próblemas de comunicação verificados nas últimas horas.



11h07 - 145 incêndios ativos



Na conferência de imprensa com a atualização de dados, Patrícia Gaspar referiu que há neste momento 145 incêndios ativos, sendo 32 classificados como de importância elevada. Seis deles estavam a começar a ceder ao combate dos bombeiros, às 11h00.



11h02 - 27 mortos confirmados



A Proteção Civil confirma 27 mortos e 51 feridos na sequência dos incêndios. Quinze dos feridos encontram-se em estado grave. Das vítimas mortais, 16 são do distrito de Viseu, dez do distrito de Coimbra, uma na Guarda e outra em Castelo Branco.



Em declarações à Antena 1, Jaime Marta Soares, presidente da Liga Portuguesa de Bombeiros, fala de uma "organização terrorista" que está a provocar os incêndios em Portugal.O responsável refere que pediu para não haver cortes nos dispositivos de combate aos incêndios após o fim da fase Charlie.Jaime Marta Soares diz que houve uma má avaliação das condições existentes no terreno e na forma como as condições climatéricas se estão a desenrolar.O presidente da Liga compreende que o que aconteceu ontem foi “brutal”, mas se se tivesse mantido o alerta talvez as coisas não fossem tão graves.Os sindicatos médicos decidiram esta segunda-feira suspender a greve, marcada para a próxima quarta-feira.Em declarações à agência Lusa, Roque da Cunha, secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos, justifica a decisão com "a situação de catástrofe" no país devido aos incêndios, que está a afetar vários hospitais de região centro.O Ministério da Administração Interna enviou uma nota a dar conta que foi cancelada a Cerimónia de Tomada de Posse do Diretor Nacional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Carlos Alberto Matos Moreira, marcada para as 14h00.Também o primeiro-ministro desmarcou a participação na WebSummit, às 16h00.A circulação ferroviária na Linha da Beira Alta continuava às 10:00 de hoje cortada entre Mortágua e Santa Comba Dão, distrito de Viseu, devido a um incêndio na aquela zona, disse a porta-voz da CP.Fonte da Autoridade Nacional de Proteção Civil citada pela agência Lusa diz que pelo menos vinte pessoas morreram nos incêndios que assolam o país.Segundo disse à Lusa Patrícia Gaspar, da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC), os mortos foram registados nos distritos de Coimbra, Aveiro, Castelo Branco e Viseu.A mesma fonte acrescentou que os números são ainda provisórios, uma vez que todos os dados estão a ser validados pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM)."Os dados que temos apontam para duas dezenas", afirmou Patrícia Gaspar, explicando que estes números podem variar ligeiramente, dependendo da validação do INEM.Paulo Sequeira disse à agência Lusa, cerca das 09:00, que os "voluntários" são insuficientes para acudir às várias situações, daí que peça aos habitantes que colaborem ao "máximo" nas ações de combate às chamas."Cada um [deve] defender as suas coisas e ajudar o vizinho a defender as suas coisas, porque senão, não temos hipóteses", disse Paulo Sequeira.O comandante explicou que os incêndios rurais estão a ser combatidos apenas com os meios dos BVG "e com o apoio dos vizinhos [bombeiros] do concelho [Gonçalo e Famalicão da Serra]", por isso, "é necessário que o povo se una em redor das casas e do seu cultivo, para fazer face a isto e ajudar"."Não temos meios suficientes que cheguem a todo o lado. Nem para um terço, quanto mais a todo o lado", acrescentou.O presidente do Centro Hospitalar Tondela-Viseu disse hoje que foi ativado o plano de contingência interno desta unidade, que "garante uma disponibilidade de meios acrescida" depois de terem ali chegado dezenas de feridos."A nossa prioridade é tratar dos doentes com doenças respiratórias agravadas pelo fumo, os incidentes resultantes do combate ao fogo e as queimaduras. Só ontem (domingo) transferimos de Tondela para Viseu 12 doentes", informou Cílio Correia.À agência Lusa disse ainda que para já não estão contabilizadas as vítimas mortais. No entanto, adiantou que são já "várias as dezenas de feridos"."Já estive em contacto com o secretário de Estado [da Saúde], que está a mobilizar meios no sentido de podermos fazer transferências de doentes para outras unidades de queimados. Os helicópteros também não conseguem levantar voo por causa do teto baixo, mas estamos a fazer tudo o que é possível", concluiu.A Câmara de Oleiros ativou hoje às 09:00, o Plano Municipal de Emergência, sendo que há dezenas de aldeias ardidas no concelho e populares que foram transferidos durante a noite para os Hospitais de Coimbra, com queimaduras."Oleiros ativou o Plano de Emergência Municipal às 09:00. Temos aldeias completamente ardidas. Cerca de 30 foram evacuadas. Temos dezenas de pessoas na residência de estudantes de Oleiros e durante a noite foram para Coimbra [hospitais] populares com queimaduras", disse o presidente deste município do distrito de Castelo Branco à agência Lusa.Patrícia Gaspar, adjunta nacional de operações da Proteção Civil, assumiu que o número de vítimas mortais pode chegar às duas dezenas.Neste momento, as autoridades estão ainda a cruzar informações.Esta manhã, o autarca de Vouzela revelou que no concelho foram registadas quatro vítimas mortais, que não estariam ainda contabilizadas na última informação transmitida oficialmente pela Proteção Civil.O autarca disse, em entrevista à RTP, que 80 por cento do concelho ardeu.- O último balanço da Proteção Civil confirmou na última noite que pelo menos seis pessoas morreram nos fogos: duas pessoas em Penacova, uma na Sertã e duas em Oliveira do Hospital. Uma sexta vítima mortal foi registada em Nelas. As autoridades locais indicam que há pelo menos mais vítimas em Vouzela e Santa Comba Dão. O número deverá por isso subir nas próximas horas. A Proteção Civil fará novoàs 11h00.- A Proteção Civil dá conta de mais de duas dezenas de ocorrências graves no que diz respeito aos incêndios, a afetar os distritos a norte do Rio Tejo.- Perto de seis mil bombeiros, apoiados por mais de 1.700 veículos, combatem os incêndios em Portugal Continental. Há 22 ocorrências consideradas importantes pela Proteção Civil, sendo estas as situações mais graves de momento, nomeadamente em Marinha Grande (Leiria), Oliveira do Hospital (Coimbra), Oleiros, Sertã (Castelo Branco), Vouzela (Viseu) e Castelo de Paiva (Aveiro).- Na última noite, António Costa dirigiu-se ao comando nacional da Proteção Civil e decretou o estado de calamidade pública para todos os distritos a norte do Tejo. O chefe do Governo admitiu que esta segunda-feira será um dia difícil e que situações como estas se repetirão ao longo dos próximos anos. O primeiro-ministro reiterou a confiança política na ministra da Administração Interna.- O essencial das últimas horas de combate ao incêndio encontram-se reunido neste artigo: