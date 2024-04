FC Porto e Óquei de Barcelos na final da Taça de Portugal

Os ‘dragões’ venceram a Oliveirense por 4‐3, após prolongamento, e foram a primeira equipa a apurar‐se para a final, antes de o Óquei de Barcelos, a jogar no ‘seu’ reduto, afastar o Benfica no desempate por grandes penalidades (2‐1), após a igualdade a dois golos no final do prolongamento.



Recordistas da competição, com 18 vitórias, os 'azuis e brancos' marcaram primeiro, por Gonçalo Alves, aos sete minutos, mas a Oliveirense virou o resultado a seu favor até ao intervalo, com golos de Facundo Navarro, aos oito, e de Lucas Martínez, aos 12.



A equipa treinada por Ricardo Ares igualou a dois minutos do fim do tempo regulamentar, por Carlo di Benedetto, jogador que voltaria a marcar no prolongamento, para fazer o 4‐2, aos 57, depois de Gonçalo Alves ter feito o 3‐2, aos 54, e de Facundo Navarro ter ‘bisado’ no último minuto do prolongamento, reduzindo a diferença.



Na segunda meia‐final, o Benfica inaugurou o marcador aos 17 minutos, por Nil Roca, com a formação de Barcelos a responder no mesmo minuto, por Alvarinho, e voltou a adiantar‐se no marcador aos 34, por Roberto di Benedetto, antes de o Óquei repor a igualdade aos 44, por Miguel Rocha.



Depois de um prolongamento sem golos, a equipa minhota foi mais forte nas grandes penalidades, com os golos de Poka e Alvarinho a fazerem a diferença perante o conjunto ‘encarnado’, no qual só Nil Roca marcou.



O FC Porto, que venceu a competição pela última vez em 2021/22, e o Óquei de Barcelos, que soma quatro vitórias na prova 'rainha’, a última das quais em 2003/04, disputam a final a partir das 16:00 de domingo, no Pavilhão Municipal de Barcelos.