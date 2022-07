Incêndios em Portugal. A situação ao minuto

Acompanhamos neste artigo, ao minuto, a evolução dos incêndios em Portugal.

Mais atualizações

7h50 - Mais de 60 concelhos de oito distritos em perigo máximo



Mais de 60 concelhos dos distritos de Bragança, Vila Real, Guarda, Viseu, Coimbra, Santarém, Portalegre e Faro apresentam hoje perigo máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



O IPMA colocou também vários concelhos de todos os distritos de Portugal continental em perigo muito elevado e elevado de incêndio rural, no dia em que mantêm Bragança e Guarda sob aviso laranja e Vila Real, Viseu, Castelo Branco, Portalegre, Évora e Beja, com aviso amarelo devido ao calor.







7h36 - Incêndio de Cortinhas em resolução

O Governo decide esta quinta-feira se mantém o nível de alerta ou se o país regressa ao estado de contingência.



De acordo com a Proteção Civil, ao início da manhã havia dois incêndios, ambos no distrito de Vila Real. Trata-se dos fogos nos concelhos de Murça e Chaves, que estão já em fase de resolução. Embora a situação tenha melhorado, continuam no terreno de 700 operacionais.



Até às 19h00 de quarta-feira, havia registo de um total de 83 incêndios. A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil avisa que o risco irá manter-se elevado ao longo dos próximos dias.



Ficaram em prisão preventiva três suspeitos do crime de incêndio florestal. Têm entre 45 e 56 anos e terão ateado os fogos em Celorico de Basto, Póvoa de Lanhoso e Guarda.



Este ano a GNR já deteve 56 pessoas por incêndio florestal – 49 homens e sete mulheres. Os distritos com mais detenções são Viseu, Vila Real e Guarda. Há ainda mais de 600 suspeitos identificados.

O incêndio que deflagrou no passado domingo em Cortinhas, no concelho de Murça, distrito de Vila Real, entrou em fase de resolução às 0h30. Mantêm-se no local mais de 600 operacionais, de acordo com a Proteção Civil, citada pela agência Lusa.A mesma fonte adiantou que o incêndio que deflagrou na sexta-feira na freguesia de Bustelo, concelho de Chaves, distrito de Vila Real, está em rescaldo e vigilância desde as 3h18. Pelas 6h30 estavam no local 82 operacionais, apoiados por 28 meios terrestres.