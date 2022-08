Incêndios em Portugal. A situação ao minuto

Acompanhamos neste artigo, ao minuto, a evolução dos incêndios em Portugal.

Mais atualizações

8h42 - Incêndios. Tiago Oliveira defende revolução de mentalidades



O especialista que vai coordenar a investigação aos grandes incêndios deste ano, Tiago Oliveira, defende uma revolução de mentalidades.



8h30 - Xavier Viegas. Risco de incêndio pode triplicar em Portugal em 30 anos



Na edição de quinta-feira do 360, Domingos Xavier Viegas, especialista em incêndios florestais, alertou para a necessidade de cuidar das florestas para evitar cenários ainda mais preocupantes.



8h20 - Estrela. Associação pede identificação de zonas em risco de erosão



Já a pensar no futuro, e antes da época das chuvas, a associação dos amigos da Serra da Estrela defende a identificação urgente das zonas com elevado risco de erosão. E pede ajuda para reflorestar a serra.



7h54 - Marcelo considera prematuro fazer balanço de combate a incêndio



O presidente da República recusa fazer qualquer avaliação, para já, à forma como foi combatido o fogo na Serra da Estrela.



7h45 - Recuperar ecossistemas da Serra da Estrela pode levar 50 anos



Além da flora endémica que se perdeu, muitos animais ficaram sem casa e vai demorar muito tempo até recuperar os habitats da serra da estrela.

O incêndio de Gouveia, na Serra da Estrela, já está dominado. Tinha começado na tarde de quinta-feira. Não houve povoações ameaçadas, mas um parque de campismo teve de ser evacuado. Durante a tarde, chegaram a estar no local sete meios aéreos. Agora permanecem no terreno 200 operacionais.



Na Serra da Estrela, mantém-se vigilância apertada ao incêndio que começou em Garrocho, na Covilhã, há cerca de duas semanas. O fogo voltou a ser dado como dominado esta semana depois de as chamas terem lavrado durante vários dias no parque natural. No local, está um dispositivo de mais de 700 operacionais para evitar reativações. Trezentas viaturas ajudam a fazer a vigilância ativa do perímetro.



Um grupo de seis autarcas exige a declaração do "estado de calamidade para toda área do Parque Natural da Serra da Estrela". O porta-voz foi o presidente da Câmara Municipal da Guarda, Sérgio Costa.



O Governo vai reunir-se com os autarcas dos concelhos mais afetados pelo incêndio da Serra da Estrela. A reunião está marcada para a próxima segunda-feira. O objetivo é avaliar os prejuízos e estabelecer medidas de apoio. Vão estar presentes os presidente das câmaras da Covilhã, Guarda, Manteigas, Celorico da Beira e Gouveia.



A Polícia Judiciária tem uma lista de 700 pessoas identificadas como suspeitas de terem ateado fogos florestais. O diretor nacional da PJ fala de um trabalho em rede, em especial com a GNR. Na quinta-feira, foram detidos mais dois presumíveis incendiários: uma mulher em Viana do Castelo e um homem em Lamego.



O país enfrenta uma nova vaga de calor. Esta sexta-feira, as temperaturas já começam a subir. Quase todos os distritos de Portugal Continental têm temperaturas máximas acima dos 30 graus. Em Lisboa, Setúbal, Beja e Évora devem chegar mesmo perto dos 40. No fim de semana, a situação agrava-se, situação que acentua também o risco de incêndios.



Já esta semana, ao apresentar as previsões meteorológicas ao Governo, o presidente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera explicou que as alterações climáticas estão na origem dos fenómenos que se têm vivido por toda a Europa.



O Governo deverá aprovar esta sexta-feira novas medidas por causa da vaga de calor e do risco de incêndio. Está prevista uma reunião para o final desta manhã, coordenada pelo Ministro da Administração Interna e com a presença da Secretária de Estado da Proteção Civil.



A reunião conta com representantes das áreas governativas da Defesa Nacional, do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, da Saúde, do Ambiente e Ação Climática e da Agricultura e Alimentação. O objetivo é avaliar o risco de incêndio, atendendo às previsões meteorológicas para os próximos dias.



O presidente da República descarta, para já, a possibilidade de o país voltar a entrar em situação de contingência. Marcelo Rebelo de Sousa considera que os meios operacionais que existem estão preparados para enfrentar a nova vaga de calor. O chefe de Estado pede cautela máxima aos portugueses por causa do calor e do risco de incêndio.

Mais de 70 concelhos da região Centro do país e do Algarve encontram-se esta sexta-feira em risco máximo de incêndio, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.Os concelhos em risco máximo localizam-se nos distritos de Viseu, Guarda, Castelo Branco, Coimbra, Aveiro, Leiria, Santarém, Portalegre e Faro.Em risco muito elevado e elevado está quase todo o restante território de Portugal continental, à exceção de 11 municípios dos distritos de Viana do Castelo, Porto, Aveiro (litoral) e Lisboa (Torres Vedras).Para esta sexta-feira, as previsões do IPMA apontam para a continuação da subida da temperatura, que será acentuada em alguns locais do litoral. O vento vai soprar forte nas terras altas até meio da manhã e no final do dia.As mínimas oscilam entre os 13 graus Celsius (Bragança) e os 24º (Portalegre) e as máximas entre os 29º (Guarda e Viana do Castelo) e os 38º (Évora, Beja e Setúbal).