Uma casa ardeu em Braga e um hotel situado "no acesso à Falperra" foi evacuado, confirmou à Lusa fonte da Proteção Civil de Braga, que salientou que "não há feridos a registar" e que os meios "estão bem colocados"."Há confirmação de uma casa ardida em Braga, em Fraião, e já se procedeu ao realojamento dos dois idosos que nela habitavam. Foi também evacuado um hotel que fica no acesso à Falperra e foram feitas evacuações também nas freguesias de Nogueira, Fraião e Lamaçães", disse a referida fonte.A mesma fonte salientou que "há casas situadas pelos locais por onde o fogo se está a propagar mas os meios estão bem colocados para as proteger".Em face da situação de emergência que se vive em Portugal continental devida aos incêndios rurais, a Autoridade Nacional de Proteção Civil ativou a linha telefónica 800246246 para responder aos pedidos de informação das populações não diretamente relacionados com as operações de proteção e socorro em curso levadas a cabo pelos agentes de proteção civil que intervêm nos diversos teatros de operações por todo o país.A Portugal Telecom tem no terreno 600 técnicos e 17 unidades móveis a trabalhar para restabelecer as comunicações afetadas devido aos incêndios que lavram no país, informou fonte da empresa."A PT Portugal tem neste momento cerca de 600 técnicos e todas as unidades móveis [17] a assegurar as comunicações e a trabalhar no seu restabelecimento em locais onde foram afetadas", confirmou à agência Lusa fonte da empresa.A zona urbana da cidade de Gouveia, na Serra da Estrela, foi atingida pelos incêndios e há registo de casas ardidas e de pessoas desalojadas.Segundo o autarca Luís Tadeu, "o incêndio entrou na cidade de Gouveia, arderam casas e estão pessoas desalojadas".Luís Tadeu adiantou que a Câmara Municipal de Gouveia já tratou "de realojar as pessoas", em número que não soube precisar.O autarca queixou-se ainda à Lusa da falta de meios no terreno. "Não os vejo. Não há meios nenhuns", lamentou.Segundo Luís Tadeu, na zona de Gouveia, na Serra da Estrela, "está tudo a arder"."Há incêndios novos. Certamente é ação humana. Objetivamente é ação humana", disse, admitindo que na origem dos fogos possa estar mão criminosa.00h18 - Fogo na zona de ÓbidosBombeiros atacam duas frentes ativas em Óbidos. Bombeiros queixam-se da falta de meios.As chamas andaram muito próximo das localidades de Cezareda e de Olho Marinho.Os vários incêndios que lavravam pelas 23h00 de domingo em Vila Nova de Gaia estavam "descontrolados", disse à Lusa fonte dos sapadores bombeiros, acrescentando que estes estão "materialmente e humanamente indisponíveis" para responder às muitas solicitações.Segundo a mesma fonte, Avintes, Sandim, Valadares, Pedroso, Lever, Serzedo, Crestuma, Valadares e Canelas são algumas das freguesias com focos de incêndios, algumas com "habitações em perigo" e outras com "casas já queimadas".Um sapador florestal sofreu domingo queimaduras no incêndio na freguesia da Enxara/Gradil/Vila Franca do Rosário, concelho de Mafra, onde foi ativado o Plano Municipal da Proteção Civil, disse fonte oficial da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC).A adjunta de operações da ANPC, Patrícia Gaspar, afirmou à agência Lusa que um sapador florestal sofreu queimaduras neste fogo, sem precisar a gravidade.Também nesta zona, foram retiradas por precaução 80 pessoas de um casamento cuja festa decorria na Quinta do Casal Novo.O incêndio está a ser combatido por 95 operacionais, apoiados por 27 veículos.Outro incêndio lavra em Santo Isidoro e Encarnação, freguesias do mesmo concelho, donde foram retiradas meia dúzia de pessoas da localidade de Marvão para instalações cedidas pela junta de freguesia.No combate ao fogo, estão 186 operacionais e 60 veículos.Um terceiro fogo lavra em Jeromelo, freguesia do Milharado, com duas frentes ativas e com 102 operacionais e 28 veículos no local.Incêndio na zona de Mafra obrigou à evacuação de várias casas.OS bombeiros no combate às chamas tentam evitar que as chamas atinjam as habitações.O vereador da Proteção Civil de Braga disse que há habitações "pelos locais por onde o fogo se está a propagar", nas freguesias de Lamaçães e Fraião, e que "há razões para preocupação".Em declarações à Lusa, Firmino Marques salientou que "há meios de proteção a habitações" nos "locais problemáticos" e que o fogo que agora gera mais preocupações resultou de "projeções de um outro incêndio" que começou sábado de madrugada e que "já foi controlado", mas que consumiu mais de 200 hectares."Está a ser um dia terrível e há, de facto, muitas habitações polarizadas pelos locais onde o incêndio se está a propagar, mas temos meios de proteção às habitações instalados nos locais mais problemáticos", afirmou Firmino Marques.Uma nota divulgada no site da Presidência da República refere que “o Presidente da República manifesta a sua solidariedade às populações e aos autarcas por todo o Continente, agradece o seu sacrifício, bem como dos Bombeiros e demais estruturas da Proteção Civil no combate aos fogos e exprime o seu profundo pesar aos familiares das vítimas”.Os habitantes de duas localidades no concelho de Tomar foram hoje "deslocados por precaução" devido ao "fumo muito intenso" do incêndio que lavra naquela zona desde as 16h00 de hoje, disse à Lusa a presidente da autarquia.De acordo com a presidente da Câmara Municipal de Tomar, Anabela Freitas (PS), em declarações à Lusa, os habitantes "dos lugares de Casalinho e Vale de Castanheira foram deslocados por precaução, devido ao fumo muito intenso".Pelas 23h00, o fogo tinha três frentes ativas. A autarca adiantou que a previsão dos bombeiros é que "duas deverão estar dominadas nas próximas horas", sendo a terceira "mais preocupante".Apesar disso, "não há nenhuma aldeia na linha de fogo", não sendo por isso previsível a necessidade de se deslocar mais habitantes.O incêndio destruiu "casas devolutas e barracões" e provocou ferimentos ligeiros em dois bombeiros.O vento está a dificultar o combate às chamas em Vila Nova de Poiares.A Base Aérea n.º 5, de Monte Real, concelho de Leiria, abriu hoje as portas à população da zona que queira, por motivos de precaução, fugir aos incêndios que lavram na zona, disse fonte da infraestrutura.Para o local, já começaram a acorrer algumas pessoas das zonas afetadas, disse a mesma fonte.O perímetro da estrutura militar, uma base integrada no dispositivo NATO, não está em causa, já que existem meios próprios de combate aos incêndios.Para a entrada de Vieira de Leiria, na direção da Praia, os militares deslocaram meios para proteger uma zona comercial ali localizada, acrescentou a mesma fonte.A zona suburbana da cidade de Gouveia, na Serra da Estrela, distrito da Guarda, vive esta noite uma "situação complicada" devido aos incêndios, disse à agência Lusa fonte autárquica.Segundo o presidente da Junta de Freguesia de Gouveia, João Amaro, pelas 23h05 as chamas, provenientes da zona de Seia, atingiam os subúrbios da cidade e causavam grande preocupação."Numa parte da zona urbana [a situação] está um pouco complicada", mas "não há evacuação nenhuma", disse.O autarca referiu que o fogo atingiu a zona da Calçada e da Mata dos Frades, onde terão ardido "várias casas devolutas".João Amaro assegurou à Lusa que as habitações atingidas "não eram casas de primeira habitação", por isso garante que "ninguém ficou sem habitação".O incêndio que atingiu Gouveia teve início no concelho de Seia.O Plano Municipal de Emergência de Mangualde foi ativado às 23h00, disse o presidente da autarquia, João Azevedo, a propósito do incêndio que atinge aquele concelho do distrito de Viseu.Este autarca já tinha lamentado as falhas de energia elétrica que se fazem sentir no concelho desde o início da tarde, que "põem em causa o abastecimento de água e o combate aos incêndios"."Lamento profundamente que neste momento haja corte de energia elétrica no concelho de Mangualde e noutros concelhos, que estejam a por em causa o abastecimento de água das populações e o próprio combate aos incêndios. Esta é uma responsabilidade que tem de ser assacada a quem fornece energia", sustentou.Em declarações à agência Lusa, o autarca explicou que o concelho de Mangualde tem neste momento dois incêndios em curso, na Cunha Baixa e em Moimenta de Maceira Dão.A vice-presidente da Câmara de Monção disse hoje à Lusa que foi decidida a evacuação do lar de idosos da freguesia de Merufe, onde teve início o incêndio que lavra desde as 20h21 de sábado"."A situação está sempre a piorar. Já temos 11 freguesias afetadas pelo fogo. Já demos ordem para evacuar o lar de idosos de Merufe e, durante a madrugada vamos avaliar a evacuação do lar de Podame", afirmou Conceição Soares.O concelho de Monção, no distrito de Viana do Castelo, é composto por 24 freguesias.A responsável revelou que "o fogo continua descontrolado e há risco permanente para as habitações".A circulação na Linha Ferroviária do Norte foi retomada às 22h20, depois de ter sido cortada entre Aveiro e Oiã (Oliveira do Barro) devido a um incêndio, disse hoje a porta-voz da CP.Ana Portela disse à agência Lusa que, na Linha do Norte, a circulação foi retomada às 22h20, mas mantém-se cortada na Linha da Beira Alta, entre Mortágua e Santa Comba Dão, devido a incêndios ativos no distrito de Viseu.Um incêndio em Mira, distrito de Coimbra, está a ameaçar várias casas paralelas à estrada nacional 109, observou a agência Lusa no local.Esta frente de fogo, com um quilómetro, arde numa mata junto a essas casas e está a ser combatida por populares.Também em Seixo de Mira, na estrada para a praia, há uma frente de fogo, também combatida por populares.A Câmara de Mira, distrito de Coimbra, pediu hoje aos populares das urbanizações Miroasis e Miravillas para de deslocarem calmamente para o centro da Praia da Mira.Os incêndios deste domingo provocaram três mortos, dois em Penacova, distrito de Coimbra e um no concelho da Sertã, distrito de Castelo Branco. As três vítimas são civis.Em Penacova, as duas vítimas mortais estavam num barracão agrícola, na povoação de Vale Maior, freguesia de Friúmes e Paradela da Cortiça.Na Sertã, uma pessoa foi apanhada pelas chamas na localidade de Vale do Louça. Na mesma localidade, também devido ao incêndio, registaram-se três feridos. O estado dos três feridos estava a ser avaliado no local pelas 23h00.As mortes aconteceram já durante a noite.A Proteção Civil atualizou também o número de feridos que subiu para 25.Patrícia Gaspar, adjunta do comando nacional da Autoridade da Proteção Civil, revelou que às 22h00 ainda estavam ativos 108 fogos, combatidos por 5.397 operacionais, apoiados por 1.600 meios terrestres.“Destas 108 ocorrências, 31 assumem uma importância elevada, pelo tempo de duração que já apresentam e pelos meios que concentram. Pela complexidade que temos neste momento no terreno”, explicou Patrícia Gaspar.Estas 31 ocorrências concentram-se nos distritos de Aveiro, Braga, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria, Lisboa, Porto, Santarém, Viana do Castelo e Viseu.Desde as 00h00 deste domingo foram registados 443 incêndios florestais.“Os distritos mais afetados são os de Aveiro com 56, Braga com 38, Coimbra com 25, Porto com 120 incêndios e o distrito de Viseu com 36”, salientou Patrícia Gaspar.Pelo menos três fogos ultrapassaram fronteiras municipais e distritais: o da Figueira da Foz (distrito de Coimbra) entrou em Mira (Aveiro), o da Lousã (Coimbra) passou para o distrito de Viseu e o de Seia está a lavrar já no concelho vizinho de Gouveia.A responsável pela Proteção Civil deixou ainda um agradecimento aos cerca de seis mil operacionais que combatem as chamas.A Proteção Civil decidiu, numa reunião que contou com a presença da ministra da Administração Interna, manter o “alerta vermelho até às 20h00 de segunda-feira. Porque as previsões apesar de indicarem que poderemos ter uma noite menos complexa, com mais humidade relativa e amanhã já alguma precipitação. Estes níveis poderão não ser expressivos”.Foi também acionado o acordo bilateral com Marrocos, bem como o mecanismo europeu de Proteção Civil.Em relação aos planos de emergência, Patrícia Gaspar esclareceu que “foi ativado um plano distrital de emergência, no distrito de Coimbra, e quatro planos municipais em Alcobaça, Monção, Mira e Mafra”.Quanto às estradas cortadas, às 22h00 estavam cortados quatro itinerários principais, “a A1, entre a Mealhada e Aveiro Sul. A 17, entre Marinha das Ondas (zona de Coimbra) e Figueira da Foz. O IC3, entre Condeixa e o Zambujal. E a A13 no nó de Condeixa”, esclareceu.Os primeiros carros que estavam presos no Itinerário Principal 3 (IP3) começaram a deslocar-se no sentido Viseu - Coimbra, por volta das 21h40, disse um dos condutores.À agência Lusa, esse condutor explicou que há milhares de pessoas ainda no local, na fronteira entre os distritos de Coimbra e Viseu."Há imensos autocarros e vamos começar agora o trajeto, escoltados pela GNR. Não consigo quantificar, mas são milhares de pessoas. Estamos a ser organizados em grupos de carros para começar a saída do local", explicou.O IP3 foi cortado hoje na sequência de um incêndio que começou na Lousã, mas que já alastrou aos concelhos de Penacova e Mortágua.As autoridades detiveram em flagrante delito o presumível autor do incêndio florestal que deflagrou hoje de manhã em Vale de Cambra, disse o secretário de Estado da Administração Interna.Segundo Jorge Gomes, que falava à RTP3 perto das 21h30, no posto de comando instalado no concelho vizinho de Arouca, o homem foi "entregue de imediato à Polícia Judiciária".O responsável indicou que este incêndio, que deflagrou perto das 07h00, "já está bastante mais calmo", mas admitiu que o vento continua a dificultar as operações.Jorge Gomes reiterou que há mão criminosa na origem do grande número de fogos que deflagraram hoje no país (mais de 300 após a meia-noite).Este incêndio, no distrito de Aveiro, mantém duas frentes ativas hoje à noite, com 300 operacionais no combate às chamas, apoiados por 93 veículos.Um incêndio descontrolado lavra em Óbidos e a centena de bombeiros no terreno está apenas a proteger habitações das aldeias de Casais Ladeira, Perna de Pau e Olho Marinho face à escassez de meios, disse o comandante dos bombeiros locais.De acordo com o comandante dos bombeiros, o incêndio, com três frentes ativas, está a ameaçar habitações nas aldeias de Casais Ladeira, Perna de Pau e Olho Marinho.Um incêndio que lavra na Ericeira com duas frentes ativas obrigou à evacuação de uma população. O plano de emergência municipal já foi ativado.O lar de idosos da Bajanca, na freguesia de Vieira da Leiria, do concelho de Marinha Grande, foi hoje evacuado por precaução na sequência de um incêndio.A Linha Ferroviária do Norte está cortada entre Aveiro e Oiã (Oliveira do Bairro), enquanto a Linha da Beira Alta está cortada entre Mortágua e Santa Comba Dão devido a incêndios, disse hoje a porta-voz da CP.Ana Portela disse à agência Lusa que os incêndios que estão a deflagrar no distrito de Aveiro estão a obrigar ao corte da Linha do Norte entre Aveiro e Oiã, já no concelho de Oliveira do Bairro.Já a Linha da Beira Alta está cortada entre Mortágua e Santa Comba Dão, devido a incêndios ativos no distrito de Viseu.Uma unidade hoteleira do Grupo Visabeira, situada junto à Barragem da Aguieira, no concelho de Mortágua, encontrava-se cerca das 19h00 cercada por um incêndio, informou o diretor das Relações Públicas do Grupo Visabeira, José Arimateia."As últimas informações que temos é que estavam cercados pelo incêndio e que havia muito fumo. As pessoas refugiaram-se na zona do multiusos", referiu.A Câmara de Mira, distrito de Coimbra, pediu hoje aos populares das urbanizações Miroasis e Miravillas para de deslocarem calmamente para o centro da Praia da Mira."Pede-se à população do Miroasis e Miravillas que, calmamente, comece a sair das suas casas em direção ao centro da Praia de Mira", lê-se uma publicação intitulada "Aviso muito importante".O parque de campismo da Praia da Vieira, na Marinha Grande, foi hoje consumido pelas chamas. Este incêndio, de acordo com o presidente da Câmara da Marinha Grande, no distrito de Leiria, está incontrolável."Está tudo muito complicado, está incontrolável. Peço desculpa mas não lhe posso dizer nada mais", sintetizou o autarca à agência Lusa.A Câmara de Oliveira do Hospital ativou ao fim da tarde de hoje o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil devido aos "vários fogos" que lavram no concelho, disse uma fonte da autarquia à agência Lusa."Isto está muito trágico", afirmou a fonte do gabinete do presidente da Câmara, José Carlos Alexandrino.O concelho de Oliveira do Hospital, no interior do distrito de Coimbra, "está todo a arder", referiu.A Câmara Municipal de Seia declarou hoje a situação de alerta no seu território devido aos incêndios que estão a originar uma situação "muito complicada", com aldeias em risco.O presidente da autarquia de Seia, Carlos Filipe Camelo, disse à agência Lusa, que devido aos fogos rurais que atingem o território concelhio, localizado na área da Serra da Estrela, no distrito da Guarda, a situação "está muito complicada".Mais de 20 estradas estão cortadas devido a incêndios, entre autoestradas (A1, A11 e A25), estradas nacionais, estradas municipais, itinerários principais (IP3 e IP6) e itinerários complementares, segundo a informação recolhida pela Lusa.Pelas 18h30, fonte da Guarda Nacional Republicana já tinha avançado que existiam mais de 15 estradas cortadas, sobretudo, no norte e no centro do país, salientando que não excluía a existência de mais vias fechadas à circulação devido a incêndios.Cruzando os dados disponibilizados pela GNR e os que constam no Portal das Estradas da Infraestruturas de Portugal, ao nível de autoestradas, além da A1, também há um corte total da A11 (em Figueiredo e Silvares, distrito de Braga) e da A25 (Aveiro).O incêndio que deflagrou esta manhã em Vale de Cambra alastrou ao concelho vizinho d Arouca e os bombeiros tentam combater as chamas na localidade de Vela em Escariz.As chamas consumiram alguns anexos, máquinas agrícolas, uma vacaria e andaram muito perto de uma habitação.Algumas estradas municipais continuam cortadas.Constança Urbano de Sousa considera que os “infelizmente os incêndios não deflagram assim” e aponta o dedo a uma “inadequação dos comportamentos das pessoas”. A ministra acrescentou que que já foi acionado o “mecanismo europeu de proteção civil” e pedida a cooperação "a Espanha e a Marrocos".“Apesar de todas as proibições, que foram prolongadas até ao final do mês, continuamos a assistir a muitas ignições que são provocadas pelas pessoas. As ignições não surgem do nada”.Em relação aos meios no tereno a governante frisa que “estão os que são possíveis”. “O sistema foi todo reforçado e vai continuar reforçado até ao final deste mês. Mas também é preciso que as pessoas adequem os seus comportamentos à situação que estamos a viver”.A ministra confirmou que as autoridades têm “indicação de alguns feridos ligeiros mas os dados estão a ser atualizados a todo o momento”.Constança Urbano de Sousa reconheceu que além da “mão criminosa” poderá também haver falhas na prevenção e no combate aos incêndios.“Com um número tão elevados de ocorrências não existe nenhum dispositivo à face da terra que possa fazer face a este número elevado”.A ministra revelou ainda que “o Comandante Nacional da Proteção Civil será nomeado a seu tempo”.Em relação aos relatórios dos incêndios de Pedrógão Grande que apontam para falta de coordenação entre os meios envolvidos no combate às chamas, a ministra afirmou que “a primeira responsabilidade é dar execução às grandes conclusões”.O incêndio que começou esta manhã no concelho da Lousã alastrou aos concelhos de Vila Nova de Poiares e Penacova. O combate às chamas, que lavram de forma descontrolada, continua a dar muito trabalho aos bombeiros.O IP3 na zona de Penacova está cortado devido às chamas. Na localidade e Moinhos atingiram duas casas, uma desabitada e a outra habitada por uma família.Em Serpins atingiu uma empresa de madeiras e uma serração.Jaime Marta Soares, ex-presidente da câmara de Vila Nova de Poiares e presidente da Liga dos Bombeiros, afirmou à RTP que a situação “é dramática”.A localidade de Praia da Vieira, na Marinha Grande, está a ser evacuada, na sequência de ordem emitida pela GNR, disse à agência Lusa uma moradora da freguesia.As pessoas apenas podem deslocar-se para a Praia do Pedrógão, já no concelho de Leiria, acrescentou a mesma moradora.Na Praia do Pedrógão, há dezenas de carros estacionados.O fogo, ainda de acordo com a fonte, está a "tocar a Praia da Vieira"."A GNR está a evacuar a Praia da Vieira. As indicações são ir para a Praia do Pedrógão e é impossível ir para a Vieira de Leiria ou para a Marinha Grande", disse.A situação em Arganil, distrito de Coimbra, está incontrolável e já houve necessidade de evacuar várias aldeias na sequência de um incêndio que está a atingir aquele concelho, disse o presidente da Câmara.Ricardo Alves disse à agência Lusa que os "meios são escassos" e que as populações estão a ajudar ao combate, mas temerosas."Há várias aldeias evacuadas. A situação está má. O fogo lavra com grande intensidade, em várias frentes", disse Ricardo Alves, adiantando não poder acrescentar muito mais.A GNR de Leiria cortou hoje à tarde a estrada que liga a Marinha Grande a S. Pedro de Moel, na sequência de um incêndio, e apelou para que as pessoas não se dirijam para essa zona.Fonte da GNR disse à agência Lusa que não é possível passar para a povoação de S. Pedro de Moel e que quem se encontra nesta localidade e quiser regressar à Marinha Grande ou Leiria terá de se dirigir para a Vieira de Leiria, freguesia do concelho da Marinha Grande."Apelamos às pessoas para que não se dirijam para S. Pedro de Moel", sublinhou fonte da GNR.Uma zona industrial da Tocha, Cantanhede, está a ser ameaçada pelo incêndio que começou em Quiaios, Figueira da Foz, e que alastrou entretanto àquele concelho, disse a presidente da Câmara à agência Lusa.As chamas que se dirigem para a vila da Tocha, de acordo com o que a Lusa observou no local, atingem uma altitude superior a 25 metros.Pelo menos 15 estradas estão cortadas devido a incêndios e, para além de várias nacionais e municipais, destaque para a Autoestrada do Norte (A1) que está fechada entre Albergaria e a Mealhada nos dois sentidos.A informação foi avançada à Lusa pelas 18h30 por fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR), que não exclui a existência de mais vias fechadas à circulação devido a incêndios que lavram, sobretudo, no norte e centro do país.A ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, preside à reunião extraordinária do Centro de Cooperação Operacional Nacional (CCON), a decorrer hoje ao fim da tarde na Autoridade Nacional de Proteção Civil.Fonte do Ministério da Administração Interna (MAI) disse à agência Lusa que a reunião extraordinária foi convocada devido aos incêndios que estão a lavrar no país.Fazem parte do CCON os agentes de proteção civil, como a GNR, PSP, Instituto Nacional de Emergência Médica e Instituto Português do Mar e da Atmosfera, além de outras entidades que cada ocorrência em concreto venha a justificar.A estrada nacional 350, entre os quilómetros 85 e 100, na zona de Pedrógão Pequeno, Sertã, estava hoje cortada ao trânsito na sequência de um incêndio que lavra naquela região, disse fonte da GNR.Este incêndio, que já obrigou à evacuação de algumas ideias, teve início às 12h02 e tem obrigado à intervenção de praticamente 300 bombeiros.Cerca de 160 bombeiros auxiliados por 45 viaturas estão mobilizados para o combate a três incêndios florestais que deflagraram na tarde de hoje nos concelhos de Ponte de Sor e Castelo de Vide, no distrito de Portalegre.Ainda no concelho de Ponte de Sor, na freguesia de Tramaga e Vale de Açor, encontra-se em fase de resolução um incêndio que consumiu mato, tendo o alerta para as chamas sido dado pelas 16h53. No local permanecem dez bombeiros auxiliados por quatro viaturas.Em Santiago Maior, no concelho de Castelo de Vide está, por sua vez, em fase de conclusão, um incêndio de natureza agrícola que eclodiu às 16h00 e mobilizou 36 bombeiros auxiliados por nove viaturas.A presidente da Câmara de Cantanhede, Helena Teodósio, caracterizou hoje de "tremendo" o incêndio que começou em Quiaios, Figueira da Foz, e que alastrou àquele concelho, obrigando à evacuação do parque de campismo da Praia da Tocha."A rapidez da propagação das chamas levou a que o incêndio aqui chegasse em 01h30. A situação é tremenda", disse.A autarca explicou já ter falado com o secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes, para procurar ter mais meios no combate a este fogo, mas que o governante, embora tenha demonstrado também essa intenção, reconheceu que as "dificuldades estão por todo o lado".O vento forte esta a dificultar o combate às chamas que se aproximam da vila de Monção.José Passos, comandante dos bombeiros voluntários de Monção, afirma que está a "solicitar mais meios"."A progressão derivado ao vento que se faz sentir e como está a progredir, torna-se difícil o combate às chamas".A circulação na autoestrada do norte está cortada, entre a Mealhada e Albergaria nos dois sentidos devido a incêndio.O plano distrital de emergência em Vila Nova de Poiares foi acionado devido à situação de incêndios que se vive no concelho. João Henrique, presidente da Câmara de Vila Nova de Poiares, afirma que "é uma situação dramática, com inúmeras frentes de fogo"."Neste momento eu diria que o concelho está praticamente todo a arder. O fogo entrou nas zonas habitacionais, urbanas, na zona industrial", acrescentou."É uma situação que neste momento é muito complicada", sublinhou.O incêndio em Vila Nova de Poiares destrui três casas, uma delas de primeira habitação.O secretário de Estado da Administração Interna considerou que os incêndios florestais registados hoje têm origem criminosa, uma vez que as áreas que estão a arder são aquelas onde há pastorícia."As áreas onde há pastorícia estão todas a arder. Isto não é por acaso", disse Jorge Gomes, que está em Arouca, onde está situado o posto de comando do incêndio de Vale de Cambra, no distrito de Aveiro, à agência Lusa.Questionado se considerava que os incêndios de hoje tinham origem criminosa, o secretário de Estado respondeu: "Sim"."Não se põe um país arder de um dia para outro só porque se anunciou que amanhã [segunda-feira] vai haver chuva. Como vai haver chuva, os pastos estão proibidos de fazer queimadas, foi prolongada a proibição até 31 de outubro, há gente que não resiste a isso, que olha para os seus interesses pessoais", sustentou.Jorge Gomes disse também que hoje está a ser um "dia muito complicado", existindo "quase 19 grandes incêndios" e é o dia do ano em que se registam "em simultâneo" o maior número de fogos de grande dimensão.O parque de campismo da Praia da Tocha, Cantanhede, começou a ser evacuado, na sequência de um incêndio que começou em Quiaios, Figueira da Foz, disse fonte da GNR.No local, presenciou a agência Lusa, há uma fila de automóveis a sair da Praia da Tocha em direção à Tocha e a GNR só permite passagem para a Praia a moradores.Há meios de bombeiros posicionados na ligação à Praia.O incêndio que lavra no concelho de Seia, no distrito da Guarda, destruiu hoje o pavilhão de uma fábrica têxtil na localidade de Vodra, disse o presidente da Câmara Municipal à agência Lusa.Segundo o autarca Carlos Filipe Camelo, as chamas atingiram a antiga fábrica têxtil Vodratex e destruíram um pavilhão "dos mais antigos".O presidente da autarquia de Seia admitiu que os danos causados pelo fogo não irão comprometer o funcionamento da unidade fabril.Patrícia Gaspar, adjunta nacional de operações da Proteção Civil, considera que que estamos “hoje a viver o pior dia do ano em matéria de incêndios florestais. Temos todos os distritos do país em alerta vermelho, até às 20h00 de amanhã (segunda-feira)”.Estão nesta altura 88 incêndios ativos.Este domingo chegaram a estar ativos 303 incêndios florestais.“Temos neste momento todos os meios disponíveis no país empenhados nas operações de combate, rescaldo e vigilância aos incêndios florestais”, acrescentou.Dos 88 incêndios ativos, “há 13 ocorrências de importância elevada” onde “estamos a concentrar todos os esforços”.O incêndio de Monção, em Viana do Castelo, o de Seia, no distrito da Guarda, o de Vale de Cambra, no distrito de Aveiro, o da Lousã, em Coimbra. Sertã, Castelo Branco e Arganil, no distrito de Coimbra, são os que mais preocupam a Proteção Civil.Os incêndios do dia de hoje provocaram ferimentos leves a 23 pessoas, das quais 17 bombeiros e seis civis, disse hoje a adjunta de operações nacional da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC) Patrícia Gaspar."Temos 17 bombeiros feridos leves, dos quais quatro sofreram queimaduras na Sertã, e seis civis feridos sem gravidade. A maior parte dos ferimentos prendeu-se com inalação de fumos, por parte dos operacionais, sobretudo", disse Patrícia Gaspar.As chamas chegaram muito perto das casas na aldeia de Carragozela. Os bombeiros tentam salvar as habitações.A GNR está a aconselhar a população mais idosa a abandonar a localidade.O vento muito forte está a dificultar o trabalho de combate às chamas.17H05 - Bombeiros e população "salvam" mais de uma dúzia de casasMais de uma dúzia de casas foram salvas, hoje, no lugar de São Tomé e Calvário, em Verdoejo, Valença, "graças aos bombeiros, sapadores e população que deram tudo por tudo", disse à Lusa o presidente da Câmara."A prontidão dos meios humanos e materiais dos bombeiros e sapadores florestais, apoiados pela população que disponibilizou tratores e cisternas foi fundamental para salvar mais de 12 habitações, situadas junto à Estrada Nacional (EN) 13", afirmou Jorge Mendes.Mais de quatro mil operacionais combatem neste momento mais de uma centena de meia de incêndios no país.Estão apoiados por mais de 1.000 meios terrestres e 13 meios aéreos.Os cincos bombeiros feridos na sequência de um capotamento da viatura sofreram ferimentos ligeiros e estão no Hospital da Feira a fazer exames.A antiga Fábrica de Papel do Boque, em Serpins, classificada como imóvel de interesse municipal, foi destruída hoje pelo incêndio que lavra na zona, admitiu hoje à Lusa um vereador da Câmara da Lousã."Tenho ideia que ardeu", disse Ricardo Fernandes, que detém os pelouros dos Bombeiros, Proteção Civil, Segurança, Floresta e Desenvolvimento Rural, cuja informação foi confirmada à agência Lusa por testemunhas no local.José Luís Santos, professor de História, afirmou que o fogo "destruiu por completo as instalações" fabris, que estão desativadas há cerca de 30 anos e foram classificadas, em 1992, como imóvel de valor concelhio, depois convertido em interesse municipal, através de um novo diploma, publicado em 2001.A Fábrica de Papel foi inaugurada, em 1861, pelo industrial José Joaquim de Paula, que 40 anos antes tinha fundado a congénere Fábrica de Papel de Góis, tirando também partido das águas do Ceira, na Ponte do Sótão, a montante de Serpins.Às 16h00 cerca de 1.500 operacionais combatiam oito grandes fogos no centro e no norte do país.Segundo a Proteção Civil os “mais complicados” eram os que lavravam em Monção, Seia, Vale de Cambra e Lousã.Em Monção, o plano de proteção civil foi ativado depois das chamas terem destruído várias casas.Cerca de 50 idosos de um lar de Barbeira, Monção, foram evacuados para o pavilhão da escola EB 2/3.Os idosos foram transportados por viaturas da Cruz Vermelha.Em Vale de Cambra, o despiste de uma viatura de bombeiros, provocou ferimentos ligeiros nos cinco ocupantes.Os feridos foram transportados para o hospital de São Sebastião em Santa Maria da Feira.