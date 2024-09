Incêndios. Ministro da Agricultura garante desbloquear burocracia para acesso a fundos

Apesar daquilo que considera ser "custos elevados", José Manuel Fernandes disse que há recursos para ajudar. "Na quinta-feira haverá o conhecimento de todas as medidas que nós vamos aprovar em Conselho de Ministros".



Sobre quando as verba vão chegar aos que foram afetados, o ministro da Agricultura acredita que todas as medidas serão aceleradas e que ninguém vai ser abandonado.



"Faço uma apelo aos autarcas ajudem as nossas equipas que estão no terreno do ICNF para a estabilização de emergência. Agora temos as chuvas e só podemos lançar o concurso quando houver um relatório de cada incêndio".



José Manuel Fernandes garantiu também que o Governo, desde o mês de maio, que trabalha num Pacto Nacional de Florestas.



Sobre os fundos europeus, o ministro afirmou que "tudo o que foi atingido é para ser recuperado e fica aqui uma palavra de ânimo para os portugueses, àqueles que trabalham na agricultura, que trabalha no mundo rural".



José Manuel Fernandes acredita que a Comissão Europeia vai disponibilizar a cem por cento os recursos. Apesar de ainda não saber o que vai ser dado a Portugal, o ministro volta a garantir que o próximo Orçamento do Estado para 2025 vai pagar o remanescente.