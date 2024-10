Investigadores científicos e docentes do Ensino Superior em protesto contra precariedade

Vão concentrar-se em frente ao Ministério da Educação, Ciência e Inovação para contestar a instabilidade laboral e a falta de condições destes profissionais.O presidente do Sindicato Nacional do Ensino Superior, José Moreira, diz que as reivindicações não são novas, mas os problemas continuam por resolver.

O Sindicato Nacional do Ensino Superior é uma das várias estruturas que convocaram o protesto.



O presidente admite que já houve alguns avanços, mas lamenta que os pedidos de reunião ao Ministério de Fernando Alexandre ainda não tenham sido escutados.José Moreira fala de uma questão de justiça.O protesto vai passar pela sede da Fundação para a Ciência e Tecnologia e termina junto à Assembleia da República.