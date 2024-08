Já se circula na A2, mas transito continua condicionado

Filipe Silva - RTP

Três das viaturas ainda estão no local, mas as faixas de rodagem já foram desimpedidas.



O acidente aconteceu junto à área de serviço de Aljustrel, ao princípio desta tarde



Desde então o trânsito tem-se acumulado, como explica o capitão João Lourenço, admitindo que a situação pode demorar algum tempo a normalizar.



A GNR dá como alternativa aos automobilistas sair na A2, no nó de Aljustrel, para a estrada nacional 261, em direção ao IC1.



Deste acidente resultaram três feridos com gravidade e quatro feridos ligeiros.



Os feridos foram encaminhados para o hospital de Beja.