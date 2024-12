Linha do Sado tem agora novas carruagens com mais lugares sentados e em pé

Já na Fertagus, a circulação de comboios entre Lisboa e Setúbal passa a fazer-se de 20 em 20 minutos, quando até aqui muitas vezes era de hora a hora.Um reforço de horário diz, Pinto Luz, para melhorar as ligações entre as duas margens do tejo.Já foram vendidos 60 mil títulos do Passe Ferroviário Verde, desde que entrou em vigor no dia 21 de outubro.60 por cento foram adquiridos por novos clientes.Ainda assim, o ministro diz que é preciso chegar a mais pessoas e que, para isso, o governo tem de ajudar.