Luís Filipe Vieira foi detido

O presidente do Benfica está sob suspeita de abuso de confiança, burla qualificada, falsificação, fraude fiscal e branqueamento de capitais. As autoridades estão a investigar negócios superiores a 100 milhões de euros, com elevado prejuízo para o Estado. Em causa estarão fraude ao Fundo de Resolução do Novo Banco e abuso de confiança em relação ao Benfica.