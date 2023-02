Midtjylland formou reforços de Sporting e Benfica

Ousmane Diomande, do Sporting, e Casper Tengsted, do Benfica, foram duas das mais sonantes contratações no último mercado de transferências do futebol português. Os dois jogadores foram formados no Midtjylland e a RTP foi falar com o responsável pela formação do clube que os conhece como ninguém.