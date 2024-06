Miguel Albuquerque indigitado com informações dos partidos, mas depois tudo mudou

Uma alteração que, sublinha Ireneu Barreto, é preciso respeitar.





Ireneu Barreto lembra que não cabe ao Representante da República tirar consequências políticas sobre o facto de o Programa de Governo não ter sido aprovado.Declarações numa intervenção na cerimónia militar do Comando Territorial da Madeira da GNR.

Miguel Albuquerque convidou os partidos da oposição para uma ronda de encontros, esta tarde.O objectivo passa por procurar consensos para permitir a aprovação do Programa de Governo da região autónoma.No entanto, tanto o PS Madeira como o Juntos pelo Povo já anunciaram que não vão marcar presença.Assim sendo, o PSD de Albuquerque fica dependente do voto do Chega para conseguir luz verde.