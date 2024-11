Montenegro quis passar a mensagem de que está empenhado em reduzir a criminalidade

O chefe do Governo rejeitou a ideia de que a comunicação solene ao país, ontem às 8 da noite, pudesse ter o efeito contrário, e alimentar essa perceção de a segurança pode estar em risco.De concreto, do discurso do primeiro-ministro, sai um anúncio de que as forças de segurança vão ter direito a verbas para a aquisição de novos veículos.O primeiro-ministro falava depois de se ter reunido com a ministra da Justiça, a ministra da Administração Interna e as chefias da PSP, GNR, PJ e Sistema de Segurança Interna.Nesta conferência de imprensa, o primeiro-ministro foi também questionado pela Antena 1 sobre se mantém a confiança política na ministra da Administração Interna.Margarida Blasco tem estado envolta em polémicas, mas numa conferência ao lado da ministra, Luís Montenegro reiterou que confia em todos os membros do Governo.Já sobre as críticas de ontem à tarde do líder do PS, Pedro Nuno Santos, que acusou o primeiro-ministro de ter um discurso securitário e de discutir esse espaço com o partido Chega, Luís Montenegro desvaloriza e deixa um aviso.