Morreu Celeste Caeiro, que deu os cravos ao 25 de Abril

Carolina Fontel, neta de Celeste Caeiro, confirmou esta sexta-feira, nas redes sociais a morte da avó. Nela está uma foto de Celeste nas celebrações dos 50 anos do 25 de Abril deste ano, em Lisboa.





Celeste Caeiro tornou-se num símbolo nacional e da revolução portuguesa. A 25 de Abril de 1974, Celeste Caiero trabalhava num restaurante que comemorava um ano de vida. O dono comprou cravos para que fossem oferecidos aos clientes mas as incidências do dia levaram a que Celeste os guardasse e oferecesse as flores aos soldados que estavam na Rua do Carmo.





Passados 50 anos, Celeste Caeiro foi uma das figuras mais procuradas e acarinhadas das comemorações do cinquentenário do 25 de Abril em Lisboa, em que se fez acompanhar pela neta. A sua ligação ao momento que marcou Portugal no século XX levou a que fosse condecorada por Marcelo Rebelo de Sousa.



Celeste Caeiro morreu aos 91 anos, no Hospital de Leiria, devido a problemas de foro respiratório.