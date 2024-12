NRP Mondego. Marinha faz esclarecimento sobre decisão do Tribunal Central Administrativo

A Marinha esclarece em comunicado enviado esta noite às redações que a notícia sobre o anulamento de castigos pelo tribunal no âmbito do processo relacionado com o navio Mondego diz respeito ao castigo aplicado pelo comandante naval e não pelo chefe do Estado-Maior da Armada, Gouveia e Melo, como foi referido.



No mesmo comunicado é dito que "o acórdão em causa ainda não transitou em julgado e será objeto de recurso por parte da Marinha", acrescentado que "a maioria dos processos relacionados com este caso tem tido desfechos favoráveis à Marinha, com decisões proferidas tanto por este tribunal como por outras instâncias".