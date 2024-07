Número de doutorados residentes em Portugal aumentou 14% em 2023 para mais de 40 mil

A informação consta no Inquérito aos Doutorados 2023 - realizado entre abril e julho últimos - que reúne estatísticas sobre os doutorados com menos de 70 anos a residirem permanente ou temporariamente em Portugal e com doutoramento obtido em qualquer parte do mundo.

Em 2023, tal como em 2020, havia mais mulheres doutoradas (51%) do que homens (49%), contrariamente à tendência verificada em 2012 e em 2015 de mais doutorados homens do que mulheres, muito embora neste último ano o número de mulheres doutoradas (49%) começasse a aproximar-se do dos homens (51%).

A maioria dos doutorados estava empregada (95%) e trabalhava em universidades e institutos politécnicos (77%), com os restantes a concentrarem-se no Estado (11%), nas empresas (10%) e nas Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos (3%).

A DGEEC salienta, porém, que nos últimos dois anos houve "uma diminuição do peso" de doutorados no ensino superior "em detrimento de um aumento no setor das empresas e Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos".

As ciências exatas e naturais (28%) e as ciências sociais (25%), logo seguidas pelas ciências da engenharia e tecnologias (19%), são as áreas científicas que absorvem mais doutorados.

Os dados definitivos do Inquérito aos Doutorados 2023 serão publicados no final do corrente ano.

O Inquérito aos Doutorados, que por norma tem uma periodicidade trianual, está inscrito no Sistema Estatístico Nacional e visa "a recolha e divulgação de informação estatística oficial sobre o percurso académico e profissional dos titulares de doutoramento".