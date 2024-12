Número de imigrantes em Portugal já superou o milhão

O presidente do Conselho Nacional para as Migrações e Asilo diz que um dos desafios da integração dos imigrantes em Portugal é o combate à desinformação e à instrumentalização com propósitos populistas.

António Vitorino diz ainda que o combate passa por não esconder as dificuldades e apresentar dados reais. Insiste que o processo de integração precisa de uma liderança esclarecida.



No final de 2023 havia um milhão e 44 mil imigrantes legais no país, o que representa 10% da população nacional.



Se olharmos para a última década partimos de 2013 com cerca de 400 mil.



Em 2022 o número quase duplica e, um ano depois, o número de imigrantes em Portugal aumenta 34 por cento, para mais de um milhão.