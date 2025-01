Foto: António Antunes - RTP

Durante as buscas da Operação Influencer, foi encontrada uma "pen-drive" com informações sensíveis como nomes de agentes secretos. Estava no gabinete de Vítor Escária.

Questionada pela RTP, a defesa de António Costa veio afirmar que, “perante a notícia hoje tornada pública, quer apenas deixar claro que em momento algum foi o seu constituinte confrontado com a existência desta alegada pen ou com o seu conteúdo".



Acrescenta que desconhece "em absoluto do que se trata, pelo que nenhum comentário adicional fará”.