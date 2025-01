"Pen" com nomes da PJ e secretas leva a nova investigação da Operação Influencer

Foto: Sara Kurfeß - Unsplash

De acordo com a revista Sábado, estão ainda em causa as buscas realizadas no final de 2023 no gabinete de Vítor Escária, antigo chefe de gabinente de António Costa. Nestas diligências foi encontrada uma pen-drive com dados pessoais de funcionários da Policia Judiciária, do fisco e das secretas.



A pen foi apreendida durante as buscas no âmbito da operação Influencer no cofre de Vítor Escária, quando era chefe de gabinete de António Costa, em São Bento.



Entretanto, a CNN Portugal apurou que Vítor Escária argumenta que aquela informação chegou por via anónima e foi colocada no cofre apenas por cautela. Quer Escária quer António Costa não terão sido ainda ouvidos pelo Ministério Público, no âmbito desta nova investigação.