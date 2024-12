Parlamento recomenda campanha de vacinação nacional contra doença da língua azul

A iniciativa recomenda ainda ao Governo que, além da promoção "com urgência" da realização de uma campanha de vacinação, avance também com a criação de medidas de apoio financeiro aos agricultores para fazer face aos prejuízos decorrentes da doença língua azul.

O projeto de resolução foi aprovado com os votos a favor do PS, BE, PCP, Livre e PAN, a abstenção do Chega e o voto contra do PSD, IL e CDS-PP.

Os socialistas recomendam ainda que o executivo liderado por Luís Montenegro ajuste as medidas da PAC (Política Agrícola Comum) para evitar que os produtores fiquem em incumprimento e percam ajudas em consequência da diminuição de animais vitimados pela doença em causa.

Mais conhecida por língua azul, a febre catarral ovina é uma doença viral que afeta ruminantes domésticos e selvagens, não sendo transmissível aos humanos.

Na exposição de motivos deste projeto de resolução, os deputados do PS sublinham que a língua azul é uma doença de declaração obrigatória que, quando confirmada numa exploração, implica um impedimento da movimentação animal durante 60 dias, "o que se revela muito penalizador do ponto de vista económico", sendo de admitir que o número real de rebanhos afetados "é maior do que o número de casos comunicados aos Serviços Veterinários Oficial".

O PS salienta ainda que, quando avançou com esta iniciativa (no final de outubro), a vacina Syvazul BTV 3, apesar de já ter sido autorizada, ainda aguardava tradução para português da respetiva bula.

"A vacinação dos bovinos e ovinos é de caráter voluntário e poderá ser aplicada nas áreas afetadas, mediante o cumprimento de um vasto conjunto de procedimentos", lê-se no projeto de resolução.