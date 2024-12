Publicadas datas de provas e exames nacionais em 2025

No despacho publicado, o ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, aprova as datas das provas de Monitorização da Aprendizagem (ModA), das provas finais do ensino básico, das provas de equivalência à frequência do ensino básico, dos exames finais nacionais do ensino secundário e das provas de equivalência à frequência do ensino secundário.

O exame de Português, na terça-feira 17 de junho, abre o calendário dos exames finais nacionais do ensino secundário, estando marcados os de Biologia e Geologia para 20 de junho, de Físico-Quimica para 26 de junho e o exame de Matemática para 30 de junho, último dia da primeira fase de exames, sendo as pautas afixadas em 15 de julho.

A segunda fase de exames finais nacionais vai começar em 17 de julho, dia em que está marcada a prova de português, e termina em 24 de julho, com a prova de inglês do 12.º ano, determinado o diploma que as pautas sejam fixadas em 05 de agosto.

Para os alunos do 9.º ano, a primeira fase das provas finais do ensino básico decorre nos dias 20 (prova de português) e 25 de junho (matemática) e a segunda fase nos dias 18 e 22 de junho.

A partir do ano letivo de 2024-2025, segundo um despacho de julho, as provas de aferição até agora existentes no ensino básico - no 2.º, no 5.º e no 8.º anos - são substituídas pelas provas de Monitorização da Aprendizagem (ModA), no 4.º e no 6.º anos, a Português, a Matemática e a uma disciplina rotativa a cada três anos, de aplicação universal e de realização obrigatória.

O calendário hoje publicado, segundo o diploma, foi realizado de modo a assegurar que a concretização do novo modelo de avaliação externa ocorre de forma equilibrada, proporcionando aos alunos as melhores condições para a realização das provas, essenciais para o apoio ao ensino e à aprendizagem.