Queda de helicóptero no Douro. Fuselagem da aeronave já foi retirada do rio

O processo de remoção da fuselagem do helicóptero do fundo do rio Douro já terminou, ao fim de 50 minutos. Essa parte da aeronave já foi colocada no barco que a deverá agora transportar para Cais de Lamego, onde está o centro de comando de operações de toda esta operação de socorro e resgate.

Esta manhã, as autoridades explicavam que havia suspeitas de que o militar da GNR ainda desaparecido pudesse estar preso na fuselagem do helicóptero.



As operações de busca subaquáticas estiveram interrompidas durante este processo de remoção da aeronave, já que este implicava o levantamento de partículas que interferiam com os trabalhos dos mergulhadores.