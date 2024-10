Queixa-crime contra figuras do Chega a caminho da Procuradoria-Geral

O Ministério Público abriu já uma investigação para apurar a eventual prática do crime de incitamento ao ódio por parte dos dirigentes do partido.

Miguel Prata Roque, um dos subscritores da queixa-crime, explicava na passada sexta-feira, em declarações à RTP, o que poderia estar em causa nas ações de nomes do Chega., sustentava., rematou então Prata Roque.

“A revolução”

No sábado, ao discursar diante da Assembleia da República, após uma manifestação de apoio às forças de segurança,“É a revolução, a verdadeira revolução que nós queremos fazer em Portugal., a todos, a todos na cadeia”, atirou o presidente do Chega.Antes queixara-se já de “um conjunto de vândalos a destruir o país todas as noites”: “Se quem acabar por ir para a prisão for eu, está tudo errado neste país, está tudo errado na democracia, está tudo errado no Estado de direito que defendemos”.

A manifestação do Chega decorreu como resposta a outra ação, realizada à mesma hora, em Lisboa, para reividicar justiça pela morte de Odair Moniz.

O funeral de Odair Moniz - o homem de 43 anos baleado no início da semana passada por um agente da PSP, na Cova da Moura, Amadora - realizou-se na tarde de domingo. Várias centenas de pessoas estiveram no cemitério para uma homenagem.A missa de corpo presente decorreu na Igreja da Buraca, ao início da tarde, e contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais.

