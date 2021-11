Quinta vaga. A perspetiva dos especialistas no Infarmed

As principais figuras do Estado ouvem os especialistas da área da saúde sobre a evolução da pandemia em Portugal.

Mais atualizações





16h25 – Portugal deverá ultrapassar 240 casos por 100 mil habitantes em duas semanas



Baltazar Nunes, do Instituto Ricardo Jorge, alerta que muito em breve Portugal deverá ultrapassar a linha dos 240 casos por 100 mil habitantes.



“Estamos numa fase de aumento do número de casos, com uma transmissibilidade que atualmente classificamos como elevada. Estamos a duplicar a cada, aproximadamente, 15 dias”, afirmou.



Em comparação com a última reunião do Infarmed, quando todas as regiões revelavam uma tendência decrescente, agora “todas as regiões estão com uma tendência crescente”, explicou o especialista.



Segundo Baltazar Nunes, “os valores do R (índice de transmissibilidade) estão elevados ou muito elevados” em várias regiões e a linha dos 240 casos por 100 mil habitantes deverá ser atingida em menos de duas semanas, caso essa taxa de crescimento se mantenha.

16h15 – É importante vacinar crianças assim que possível



Em suma, o especialista Henrique Barros insistiu que a vacinação é a medida essencial de proteção da população, explicando que é necessário vacinar as crianças quando tal for aprovado pelas autoridades de saúde.



É também necessário “reforçar a vacinação nas pessoas à medida que o tempo vai passando”.



É também necessário "reforçar a vacinação nas pessoas à medida que o tempo vai passando".

Manter as medidas não farmacológicas individuais é também necessário "para acompanhar ainda melhor a proteção que a vacina nos dá", assim como manter a vigilância epidemiológica e reforçar o planeamento da resposta clínica.





16h00 – Vacinação dos portugueses terá evitado 200 mil infeções e 2300 óbitos



Segundo Henrique Barros, a adesão dos portugueses à vacina contra a covid-19 terá poupado cerca de 200 mil infeções, mais de 135 mil dias de internamento em enfermaria, 55 mil dias de internamento em Unidades de Cuidados Intensivos e 2300 vidas.







15h50 – Crescimento da pandemia entre crianças até aos dez anos superou os maiores de 80



Henrique barros, presidente do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP), também participou na reunião do Infarmed para falar sobre a evolução da pandemia, especialmente no último ano.



“Há uma evidente diferença entre o que aconteceu no primeiro e no segundo ano” e que está marcada por “todo o processo de vacinação”, explicou o especialista.



Numa comparação entre 11 de novembro de 2020 e 11 de novembro de 2021, Henrique Barros sublinhou que houve uma “diminuição genérica da frequência da infeção”.



O especialista adiantou ainda que as pessoas com mais de 80 anos, que há um ano eram as mais afetadas pelo novo coronavírus, foram agora ultrapassadas pelo grupo dos cinco aos dez anos de idade, por ser uma “faixa etária onde não utilizamos ainda a vacinação”.



Para Barros, “se quisermos ter uma outra evidência do impacto extraordinário da vacina e de como a vacinação nos protege individualmente e em sociedade”, basta olhar para a comparação entre a segunda onda da pandemia (em novembro do ano passado, aproximadamente) e a quarta onda, que chegou pela altura do verão deste ano.



Num gráfico mostrado por videoconferência aos participantes nesta reunião, pôde observar-se uma grande diferença entre os números de casos, óbitos e hospitalizações entre 2020 e 2021.







15h40 - Letalidade foi até quatro vezes menor em pessoas com a vacinação completa



Relativamente à vacinação e à sua relação com a doença, Pedro Pinto Leite observa que para os casos notificados em agosto de 2021, o risco de internamento foi duas a cinco vezes menor nas pessoas com vacinação completa.



Por sua vez, a letalidade foi 1,4 a 4 vezes menor nas pessoas com vacinação completa relativamente às pessoas sem esquema vacinal completo.







15h35 - Mortalidade a aumentar, mas ainda abaixo do limiar do ECDC



A taxa de mortalidade a 14 dias é de 11,1 óbitos por milhão de habitantes, o que corresponde a um aumento de 40% relativamente ao período homólogo – uma tendência crescente.



Ainda assim, o especialista da DGS sublinha que Portugal está abaixo do limiar do ECDC de 20 óbitos por milhão de habitantes, embora ligeiramente acima do limiar colocado por Portugal de dez óbitos por milhão de habitantes.







15h30 - Ligeira subida dos internamentos no grupo entre os 40 e os 60 anos



Relativamente aos internamentos, estes seguem também uma tendência crescente, com 523 internados à data de ontem, dos quais 72 nos cuidados intensivos (UCI). No entanto, Pedro Pinto Leite sublinha que a ocupação em cuidados intensivos está em 28% do nível de alerta







Os grupos etários que predominam nos internamentos continuam a ser entre os 60 e 69 anos, seguido do grupo dos 80 ou mais anos de idade. Há uma ligeira subida dos internamentos no grupo entre os 40 e os 60 anos.



Nas UCI, há uma estabilização de todos os grupos etários, com exceção do grupo dos 60 e 70 anos, onde se observa um ligeiro crescimento.







15h20 - Grupo etário com maior incidência é o grupo até aos 9 anos







Segundo Pedro Pinto Leite, o grupo etário com maior incidência é o grupo até aos 9 anos, “sendo um grupo sem cobertura vacinal”, recorda.



Segue-se o grupo dos 20 aos 29 anos e dos 30 aos 39 anos. “Todos os grupos etários têm uma tendência crescente, à exceção do grupo dos maiores de 80, que tem uma tendência estável”, diz o especialista, acrescentando que se pode estar a assistir a algum efeito das doses de reforço.





15h15 – Portugal está na “quinta fase pandémica”



Pedro Pinto Leite, da Direção-Geral da Saúde, dá início à reunião do Infarmed com um ponto de situação da pandemia em Portugal e na Europa.



O especialista diz que “Portugal encontra-se na quinta fase pandémica”, com um impacto inferior ás fases anteriores, mas que merece “alguma atenção especial”.

14h50 - Expectativas







O Presidente da República e o primeiro-ministro afastam o cenário de um novo confinamento mas admitem a necessidade da adoção de medidas mais restritivas.

Perante o aumento de casos e uma quinta vaga da pandemia, ainda que mais ténue por efeito da vacinação, os especialistas defendem que se dê um passo atrás e que se tomem já medidas, de forma a evitar restrições mais duras no Natal.















Uma primeira medida já foi implementada pelo Governo. A partir de hoje, os testes rápidos de antigénio contra a covid-19 voltam a ser comparticipados pelo governo.

