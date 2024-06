"Reformismo permanente". Novo presidente do Supremo defende mudanças no sistema judicial

Na cerimónia de tomada de posse, o presidente do Supremo assumiu como principais desígnios, assim como “a adoção das medidas necessárias a garantir a qualidade da atividade jurisdicional do Supremo Tribunal de Justiça”.Referindo-se à crise financeira, à pandemia de covid-19 e às duas dissoluções da Assembleia da República nos últimos anos, o novo líder do Supremo referiu que “as reformas na Justiça têm sido deliberadamente evitadas num tempo em que a realidade não espera”.“Com o tempo a deslizar ao ritmo da vertigem,. Há que ter consciência que a estabilidade é por ora uma meta inatingível e que a instabilidade é a nova normalidade na qual temos de aprender a viver”, considerou João Cura Mariano.O juiz conselheiro declarou, no entanto, que “não é necessária uma reforma estrutural do poder judicial ou das relações de equilíbrio que este mantém com os restantes poderes do Estado”, considerando-o "uma harmoniosa construção constitucional que deve permanecer incólume como garante seguro de um Estado de Direito democrático que queremos salvaguardar”.“A urgência reside antes, o que também significa atempadamente, a todas as novas exigências e desafios”, elucidou.

Megaprocessos e confiança dos cidadãos

O presidente do Supremo afirmou ainda que, “no processo penal, os denominados megaprocessos têm distorcido a perceção pública acerca da eficácia dos tribunais judiciais”.“Se a existência desses processos de complexidade excecional constituem uma inevitabilidade decorrente do surgimento de uma criminalidade económico-financeira sofisticada,”, avisou o juiz.Dirigindo-se aos seus pares, que o elegeram, o juiz disse que tomaram uma “escolha improvável” ao decidirem “optar por alguém que, com gosto visível, dedicou a sua vida profissional a estudar, a pensar, a aplicar, a ensinar e a divulgar o Direito, mas que nunca exerceu cargos nem quaisquer funções de direção, representação e governação no aparelho judicial”.“Estou, por isso,” e de que o mandato é “cheio de incertezas”, acrescentou.