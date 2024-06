João Cura Mariano. Associação Sindical dos Juízes satisfeita com novo presidente do Supremo

O presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, Nuno Matos, recorda o papel de quem assume estas funções e refere que João Cura Mariano tem as características certas para o cargo.Ao ser eleito para presidir ao Supremo, Cura Mariano passa a ser também, por inerência, presidente do Conselho Superior da Magistratura.Na leitura do presidente da Associação Sindical de Juízes, o desafio de presidir ao topo da hierarquia dos tribunais judiciais é, hoje em dia, um desafio maior, por vários motivos.Tem 67 anos e à semelhança do que aconteceu com Henrique Araújo não vai poder concluir o mandato por atingir o limite de idade - 70 anos.O Supremo Tribunal é o tribunal superior da hierarquia dos tribunais judiciais em Portugal.Se o presidente da República ou o primeiro-ministro cometerem algum crime no exercício de funções, é ao Supremo que cabe o julgamento destes casos. Ao Supremo Tribunal de Justiça cabe também a missão de uniformizar a jurisprudência.