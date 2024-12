Registado sismo de 3.7 na escala de Richter com epicentro a 12 km de Vendas Novas

Este sismo, de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima III/IV (escala de Mercalli modificada) no concelho de Montemor-o-Novo (Évora).







Rúben Rosário, dos bombeiros voluntários de Vendas Novas, confirma terem sido recebidas várias chamadas com pedidos de informação, não havendo, para já, registo de danos ou vítimas nem meios de socorro accionados.



Foi ainda sentido com menor intensidade nos concelhos de Mora, Redondo, Vendas Novas (Évora), Leiria (Leiria), Arruda dos Vinhos, Cascais (Lisboa) e Coruche (Santarém)."Se a situação o justificar serão emitidos novos comunicados", adianta o IPMA.