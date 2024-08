Sete urgências de Ginecologia e Obstetrícia e uma de Pediatria fechadas

O Hospital de Santo André, em Leiria, e o Hospital de Portimão, no Algarve, também têm as suas urgências de Ginecologia e Obstetrícia encerradas.



Também a urgência de Pediatria do Hospital Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro, está encerrada.



Para esta quinta-feira, dia de feriado, está previsto o fecho de sete urgências de Ginecologia e Obstetrícia. Na sexta-feira deverão encerrar quatro.



O dia mais complicado deverá ser sábado, com previsão de sete urgências encerradas. No domingo, seis serviços deverão estar encerrados.



Também está previsto o encerramento de duas urgências de Pediatria na quinta-feira e na sexta-feira. No sábado deverão encerrar quatro destas urgências e cinco encerram no domingo.



Na segunda-feira, com cinco urgências de Ginecologia e Obstetrícia encerradas, a Maternidade Alfredo da Costa realizou 25 partos, cinco dos quais cesarianas.



Este é o maior número de partidos naquela unidade desde 2013, altura em que se registaram 22 partos no mês de janeiro.



A Direção Executiva do SNS apela à população para que contacte a Linha SOS Grávida (808 24 24 24) antes de se deslocar a um serviço de Urgência de Ginecologia.



com Lusa As escalas publicadas hoje mostram que, em Lisboa e Vale do Tejo, estão encerradas cinco urgências de Ginecologia e Obstetrícia: a urgência do Hospital de São Bernardo, em Setúbal, do Hospital Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro, Hospital de Garcia de Orta, em Almada, e ainda do Hospital São Francisco Xavier e Hospital Santa Maria, em Lisboa.O Hospital de Santo André, em Leiria, e o Hospital de Portimão, no Algarve, também têm as suas urgências de Ginecologia e Obstetrícia encerradas.Também a urgência de Pediatria do Hospital Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro, está encerrada.Na sexta-feira deverão encerrar quatro.No domingo, seis serviços deverão estar encerrados.Também está previsto o encerramento de duas urgências de Pediatria na quinta-feira e na sexta-feira. No sábado deverão encerrar quatro destas urgências e cinco encerram no domingo.Na segunda-feira, com cinco urgências de Ginecologia e Obstetrícia encerradas, a Maternidade Alfredo da Costa realizou 25 partos, cinco dos quais cesarianas., altura em que se registaram 22 partos no mês de janeiro.A Direção Executiva do SNS apela à população para que contacte aantes de se deslocar a um serviço de Urgência de Ginecologia.