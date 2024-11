Sindicato denuncia dois casos de atraso no atendimento do 112 que acabaram em mortes

O presidente do sindicato fala de mais de 130 chamadas em espera, em simultâneo, na passada segunda-feira, com muitas delas a serem atendidas mais de uma hora depois.De acordo com Rui Lázaro, as duas mortes aconteceram por paragem cardiorrespiratória e falta de resposta atempada.Rui Lázaro acusa os sucessivos governos de não resolverem a escassez de técnicos no INEM e admite que os familiares das vítimas levem o Estado a tribunal.O presidente do sindicato lamenta a falta de meios no INEM.Na resposta da denúncia do sindicato, o INEM admite que os atrasos no atendimento e promete investigar, como nos conta a jornalista Andreia Brito.