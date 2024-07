Um bloco de partos do Santa Maria abre em agosto

"No dia 1 de setembro teremos os dois blocos abertos. Estamos a fazer algum esforço para, no dia 19 de agosto, 12 dias antes do final do mês, conseguirmos abrir o bloco de partos número um, que é o mais pequeno", adiantou o presidente da Unidade Local de Saúde de Santa Maria, Carlos Martins, em entrevista à agência Lusa.

O novo bloco de partos, a "Maternidade Luís Mendes da Graça", tem previsão de abertura em 1 de setembro.

"Vamos seguramente conseguir (abrir o primeiro bloco em 19 de agosto), temos isso num plano ratificativo, porque é para dar apoio precisamente à urgência, e a urgência vai passar a dar uma maior resposta às grávidas até às 22 semanas", salientou.

Carlos Martins disse que a ULS de Santa Maria irá ter outras condições, mas admitiu que "os problemas que têm sucedido não vão desaparecer todos".

"Os resultados serão claramente muito diferentes. A partir de setembro, agora estamos numa fase de transição e a MAC (Maternidade Alfredo da Costa) já está na fase de trabalho a 100%, a região de Lisboa e Vale do Tejo terá os dois maiores hospitais, que são universitários, em operação plena", realçou.

O responsável disse ainda que, desde janeiro, o departamento teve que "assegurar a urgência metropolitana de ginecologia sozinho" e que fez apenas três partos no primeiro semestre.

"Tivemos três partos este semestre, todos eles de emergência. Num deles um helicóptero que aterrou aqui de emergência, a pedido da tripulação, sobretudo da equipa médica, e mais dois casos complexos. Os únicos partos que fizemos foi em situações de emergência e o resto tivemos as rotinas normais", vincou.

Carlos Martins recordou que desde há um ano que os profissionais de saúde têm estado a trabalhar "com condições que não são as melhores".

O investimento global de seis milhões de euros permitiu remodelar a urgência de Obstetrícia e Ginecologia e construir 12 salas, dois blocos operatórios e uma sala de observações na nova maternidade, num total de cerca de 1.000 metros quadrados de área nova a ser construída.

"Estamos a falar de quartos individuais, quartos no máximo de duas camas, com um quarto de banho privativo e também condições de trabalho para os profissionais em termos das áreas de trabalho e das áreas de descanso", explicou Carlos Martins.

Prevê realizar 3.000 partos anuais



A Unidade Local de Saúde (ULS) de Santa Maria, em Lisboa, deverá estar preparada para realizar 3.000 partos anuais a partir de 2025, prevendo contratar 120 profissionais especialistas entre este e o próximo ano.



"Em termos humanos, também aquilo que tínhamos previsto para esta fase está concluído, os processos estão concluídos e iremos continuar a contratar médicos, enfermeiros, técnicos auxiliares de saúde e assistentes técnicos, mas até ao final do ano não temos nenhuma preocupação mas, portanto, o planeamento está a ser executado sem qualquer contratempo", disse Carlos Martins.



De acordo com Carlos Martins, até ao final de 2024 estão previstas 70 contratações.



"Em termos de final deste ano, já contratámos cinco médicos, estamos nos procedimentos para contratar mais cinco, ou seja, no total queremos reforçar com 10 médicos o departamento de Obstetrícia e Ginecologia. Esta parte da urgência, da nova urgência, da nova maternidade são muito importantes para toda a atividade. Teremos até ao final do ano 25 enfermeiros especialistas contratados, 17 técnicos auxiliares de saúde e sete assistentes técnicos", salientou.