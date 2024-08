Unidade Local de Saúde da Região de Leiria lança concursos para contratar 84 médicos

Um dos concursos visa o preenchimento de 31 postos de trabalho na área hospitalar da carreira médica.

Para medicina interna e pediatria há três vagas cada, enquanto para anestesiologia, cirurgia geral, neurologia, oncologia médica, ortopedia, patologia clínica, pneumologia e psiquiatria existem duas vagas para cada uma destas especialidades.

Completam este concurso, com uma vaga cada, as especialidades endocrinologia e nutrição, ginecologia/obstetrícia, hematologia clínica, medicina física e reabilitação, medicina intensiva, oftalmologia, otorrinolaringologia, radiologia e reumatologia.

De acordo com o documento, as vagas carenciadas, para efeitos de atribuição de incentivos à mobilidade geográfica para zonas carenciadas de trabalhadores médicos, são anestesiologia, cirurgia geral, dermatovenereologia, endocrinologia e nutrição, ginecologia/obstetrícia, medicina intensiva, medicina interna, neurologia, oncologia médica e ortopedia.

Um segundo concurso destina-se ao preenchimento de 51 postos de trabalho, sete dos quais vagas carenciadas, para médicos de medicina geral e familiar.

As vagas destinam-se aos centros de saúde de Leiria (16), Ourém (oito), Pombal (sete), Marinha Grande (seis), Alcobaça (cinco), Porto de Mós (cinco) e Nazaré (quatro).

Um terceiro procedimento concursal tem como objetivo a contratação de dois médicos com especialidade de saúde pública.

A área de influência da ULSRL corresponde aos concelhos de Alcobaça, Batalha, Leiria, Marinha Grande, Nazaré, Ourém, Pombal e Porto de Mós. Compreende três hospitais (Leiria, Pombal e Alcobaça) e nove centros de saúde, de acordo com o sítio na Internet do Serviço Nacional de Saúde.

A urgência ginecológica/obstétrica do Hospital de Santo André, em Leiria, está fechada desde sexta-feira e até ao dia 19, situação que a ULSRL justificou com a "falta de recursos humanos".

"Este encerramento já estava programado de forma a dar uma resposta consistente às utentes e grávidas da ULSRL até ao final do presente ano e foi articulado com a ULS de Coimbra", informou no dia 02 a ULSRL.

Segundo a ULSRL, "as utentes e grávidas da área de influência da ULSRL deverão ligar previamente para a Linha SNS Grávida - 808 24 24 24, para serem encaminhadas, antes de se deslocarem para qualquer unidade de saúde".

Quanto aos partos programados de grávidas de Leiria, estes são feitos até àquela data no Centro Materno e Infantil do Norte, no Porto, revelou no mesmo dia a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde.

No próximo fim de semana, a urgência pediátrica do hospital de Leiria vai estar fechada no período da noite, devendo as corporações de bombeiros passar dados clínicos para que o Centro de Orientação de Doentes Urgentes os possa referenciar.