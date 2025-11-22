Ciclista João Marques sétimo na prova de fundo dos Surdolímpicos

João Marques gastou 3:07.41 horas para concluir os 100 quilómetros do percurso, com André Soares a ser eliminado numa corrida em que apenas terminaram oito dos 50 ciclistas que começaram.



No atletismo, Margarida Silva qualificou-se para a final dos 800 metros, com uma marca de 2.19,91 minutos, que lhe permitiu vencer a terceira e última série, a mais lenta das três, ficando com o sétimo melhor tempo das qualificadas.



O nadador Diogo Neves conseguiu a sua melhor marca pessoal nos 100 metros livres, com 1.01,55 minutos, insuficiente para seguir em frente, numa série em que o ucraniano Denys Nakonechnyi bateu o recorde do mundo, com 51,13 segundos.



Tiago Neves nadou os 200 metros estilos (2.20,45 minutos) e os 50 bruços (32,13 segundos), sendo que estiveram ainda na piscina dois nadadores nos 800 livres, com Miguel Cruz a nadar em 9.20,87 e Ricardo Belezas em 9.28,63.

