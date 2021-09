Paralímpicos. Equipa BC1/BC2 e par BC4 nas "meias" dos torneios de boccia

Nos dois últimos jogos da fase grupos do torneio de BC1/BC2, Nelson Fernandes, André Ramos, Cristina Gonçalves e Abílio Valente, venceram a Coreia do Sul por 6-4 e perderam com a Eslováquia por 6-3.No sábado, nas meias-finais, a equipa portuguesa defronta a China e, em caso de vitórias, avança para o jogo de atribuição das medalhas de ouro e prata.Uma derrota coloca a equipa lusa no encontro para atribuição do bronze, no qual jogará com a formação que perder a meia-final que oporá o Japão à Tailândia.Em pares BC4, Pedro Clara, Manuel Cruz e Carla Oliveira, somaram duas vitórias nos jogos de hoje, impondo-se ao Brasil e à Grã-Bretanha, por 3-2 e 3-1, respetivamente.No sábado, a formação portuguesa joga com Hong Kong na meia-final, em busca de um lugar na discussão pela medalha de ouro.

A outra meia-final do torneio de BC4 colocará frente a frente as formações da Eslovénia e do Comité Paralímpico da Rússia.