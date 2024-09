Paralímpicos. Filipe Marques em quarto lugar no triatlo

À frente, ficou o alemão Martin Schulz, em terceiro lugar, o brasileiro Ronan Cordeiro, em segundo, e o norte-americano Chris Hammer, que alcançaou a medalha de ouro com 58.44 minutos.Filipe Marques ficou em primeiro lugar no setor de natação, ficou em quinto na secção de ciclismo e terminou a prova, já na secção de atletismo, no quarto lugar.Portugal tem já três medalhas conquistadas, incluindo ouros para Cristina Gonçalves, no boccia, e Miguel Monteiro, no lançamento de peso.