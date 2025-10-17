Parlamento saúda atletas que representaram Portugal nos mundiais de atletismo paralímpico

O voto, apresentado pelo presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, mereceu o voto favorável de todas as bancadas e deputados únicos.



Os mundiais de atletismo paralímpico decorreram em Nova Deli, na Índia, entre 27 de setembro e 05 de outubro, e Portugal arrecadou quatro medalhas: Carolina Duarte (ouro em 400 metros na classe T13), Miguel Monteiro (prata no lançamento do peso na classe F40), Mamudo Baldé (bronze nos 100 metros na classe T54) e Sandro Baessa (bronze nos 1.500 metros, classe T20).



O voto destaca a prestação portuguesa neste campeonato e assinala que a estas medalhas se soma “a presença de atletas portugueses em diversas finais, o que confirma o esforço e a dedicação dos desportistas, mas também o papel relevante das equipas técnicas, da Federação Portuguesa de Atletismo e do Comité Paralímpico de Portugal, assim como das famílias, clubes desportivos e comunidades de pertença”.



“A Assembleia da República, reunida em plenário, saúda todos os atletas que integraram a delegação portuguesa nesta competição, na certeza de que o país se orgulha dos seus feitos desportivos. Felicita também os dirigentes da Federação e do Comité Paralímpico de Portugal, pelo seu empenho na promoção do desporto adaptado”, refere ainda.



