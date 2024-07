Aguiar-Branco: PGR deveria ter falado primeiro no Parlamento e não em entrevista à RTP

Foto: Filipe Silva - RTP

Em declarações aos jornalistas à margem da participação na cerimónia de apresentação do relatório anual “O Estado da Nação e as Políticas Públicas” 2024, no ISCTE, Aguiar-Branco afirmou que se esta intervenção pública de Lucília Gago “tivesse acontecido há muito mais tempo”, havia “menos razões para ter juízos que foram feitos e que eram desproporcionais ou descabidos em relação à atuação do Ministério Público”.



“Quanto mais tivesse acontecido lá atrás, mais credibilidades teríamos tido no setor da justiça”, acrescentou.



O presidente do Parlamento sublinhou também que “teria sido melhor” que a sua intervenção tivesse sido no Parlamento, porque "o lugar por expressão de maior dignidade nos órgãos de soberania” e “o local onde estão os representantes do povo”.