"Aproximação clara". Governo elogia posição do PS sobre imigração após chamar "tantos nomes"

O líder do PS veio defender no jornaluma imigração regulada no país e descarta um regresso do regime de manifestação de interesse.

Ouvido esta sexta-feira no Ponto Central, da Antena 1, o ministro Manuel Castro Almeida diz que essa sempre foi a posição social-democrata, que classifica de "razoável e sensata".





"Esta última posição do secretário-geral do PS é uma aproximação clara às posições do PSD que nós só podemos saudar, é pena que venha tarde", afirma.





Castro Almeida lamenta que Pedro Nuno Santos "tenha chamado tantos nomes ao Governo por causa de uma posição que ele agora também adota".







O líder do PS defendeu também na entrevista ao semanário Expresso que o partido "tem de estar preparado" para eleições, porque "não sabemos quando haverá".





"Porquê que haveria de haver eleições antecipadas?", questiona na Antena 1 o ministro Manuel Castro Almeida, respondendo que "o Governo está preparado para governar quatro anos".