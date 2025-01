Pedro Nuno Santos assume erros em políticas de imigração

O mecanismo permitia aos estrangeiros que entravam no país com visto turístico avançar com um processo de regularização, desde que tivessem 12 meses de descontos para a Segurança Social.Em entrevista ao semanário, o secretário-geral do PS reconhece que é necessária uma imigração regulada e que o anterior modelo criou pressão sobre os serviços públicos.Pedro Nuno Santos lembra que são os imigrantes quem garante uma parte do que é produzido em Portugal, mas considera que o país deve ser exigente em fazer respeitar os valores da sociedade., Pedro Nuno Santos não exclui também um cenário de eleições antecipadas no país.