Bancada onde se sentavam polícias aplaude Ventura

André Ventura recuperou o tema da violência na região de Lisboa que se seguiu à morte de um cidadão às mãos de um polícia. O líder do Chega lamentou que as forças de segurança estejam %u2013 considerou %u2013 a ser %u201Dachincalhados%u201D de uma forma geral e que o Governo erra quando as %u201Cpolícias e forças de segurança (...) estão do lado certo da história%u201D. Perante a sua intervenção, que dirigiu às galerias onde se encontram membros das forças de segurança, alguns dos presentes aplaudiram o Chega.