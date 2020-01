CDS-PP escolhe um de cinco candidatos à liderança

Lusa

Dois dias de reunião magna eletiva, cinco candidatos à liderança até agora ocupada por Assunção Cristas. Começa este sábado, em Aveiro, o XXVIII Congresso do CDS-PP. Abel Matos Santos, João Almeida, Filipe Lobo d'Ávila, Carlos Meira e Francisco Rodrigues dos Santos são os nomes em contenda. Acompanhamos aqui os trabalhos ao minuto.

11h15 - Nuno Magalhães. "É altura de virar a página"







"Se o partido ficar preso no passado difícilmente terá futuro", refere com alguma tristeza o ainda deputado.





"Devemos assumir todo o património" do legado do CDS, referiu, lembrando contudo que o partido está a falar para o país.







11h10 - Nuno Melo afirma-se não candidato





"Não me parece razoável seuqer pensar que, nestas circunstâncias, eu seja candidato à liderança do partido", afirmou o euroduptado centrista aos microfones da RTP.







11h00 - Assunção Cristas em silêncio





A ainda líder do CDS-PP, chegou ao congresso apressada e sem levantar o véu do que vai dizer daqui a pouco aos delegados no seu discurso de despedida.





Aguerrida e combativa, sob a sua liderança, o partido conseguiu alguns dos melhores como dos piores resultados eleitorais.







10h45 - Filipe Lopo d'Avila confiante





O candidato à liderança espera do congresso um bom debate de ideias.







10h30 - "Chicão" apela às bases





À entrada do Congresso o candidato oriundo da Juventude Popular sublinhou a necessidade do partido auscultar as bases.



"Serei sempre respeitador da vontade soberana dos nossos delegados".





"O CDS precisa de ganhar uma nova vida, de se reiventar" para se afirmar à direita e como a "única alternativa digna ao socialismo", afirmou.







10h20 - João Almeida elege como adversário o PS







Rodeado dos autarcas de Aveiro, João Almeida chegou ao Congresso com vontade de lutar, se for atacado e considerando que isso será sinal de que a sua "uma candidatura forte"



"As disputas nos Congressos são normais", desvalorizou. "O importante é que na segunda-feira estejamos todos a remar para o mesmo lado e que os nossos confrontos e as nossas críticas sejam dirigidas a quem as merece, que é o partido socialista", acrescentou.







10h10 - Abel Matos Santos quer discutir o futuro





"O importante é discutir as ideias do que queremos para o futuro do partido", disse o líder da Tendência em Movimento, o primeiro dos cinco candidatos à liderança do CDS-PP a chegar ao Congresso.



Abel Matos Santos lembrou ainda a importãncia "do nosso CDS" para a democracia portuguesa.





"Este é o congresso decisivo", referiu.







10h00 - Um congresso para o CDS "dar a volta"





Foi o desejo de Cecília Meireles, atual líder parlamentar do partido e que já admitiu apoiar o colega de bancada, João Almeida.



Meireles disse aos jornalistas à entrada que espera um Congresso animado e marcado pelo debate em torno de ideias e não de ataques pessoais.







9h30 – Outrora diretas, agora Congresso eletivo

Espera-se que as moções sejam votadas já durante a madrugada de domingo. O vencedor apresentará uma lista candidata à Comissão Política Nacional e aos outros órgãos partidários.





Sérgio Vicente, Carlos Matias, Nuno Castro – RTP

O adeus a Assunção Cristas

Os perfis dos candidatos

Tal como socialistas e social-democratas,No culminar dos dois dias do Congresso de Aveiro, este fim de semana, haverá um sucessor de Assunção Cristas – o rosto do piorde sempre em legislativas, 4,3 por cento dos sufrágios, com a bancada parlamentar a emagrecer de 18 para cinco deputados.Haverá 1160 delegados ao XXVIII Congresso. Ao abrigo do regulamento e dos estatutos do CDS-PP, não estão amarrados a qualquer das 15 moções de estratégia global: a somar às moções dos candidatos, há outras dez assinadas por militantes e dirigentes; Nuno Melo, eurodeputado, e o deputado à Assembleia da República Telmo Correia são os nomes de uma delas, que poderá ainda vir a produzir um sexto candidato.Chegados ao dia da reunião magna, nenhum dos candidatos tornou público qualquer cálculo de apoios de delegados.. Ouvidos pela agência Lusa, nos últimos dias, dirigentes de diferentes candidaturas não excluíram a possibilidade de uma “aliança negativa” para derrubar, em congresso, o candidato mais votado – isto, claro, se o somatório dos votos obtidos for suficiente para tal.Entrevistado pela agência noticiosa, Carlos Meira disse-se disposto a partir para um acordo com Filipe Lobo d’Ávila e Francisco Rodrigues dos Santos, para assim travar João Almeida.A anteceder o duelo estará a despedida de Assunção Cristas da liderança do partido, que ocupou desde 2016 e decidiu abandonar na noite das últimas eleições legislativas, quando o CDS-PP sofreu um corte profundo na sua representação parlamentar.. Processo, recorde-se, em que o CDS-PP superou o PSD., de 46 anos, psicólogo, sexologista e psicoterapeuta no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, é o rosto da Tendência Esperança em Movimento. Foi o primeiro a avançar com uma candidatura.Matos Santos integra o Conselho Nacional e a Comissão Política Nacional do CDS-PP. Foi vice-presidente da concelhia de Lisboa do CDS-PP e esteve ao lado de Filipe Anacoreta Correia na corrente interna CDS Alternativa e Responsabilidade.Propõe-se apresentar o CDS-PP como um partido de direita, “porque a direita não é nada que nos envergonhe”, e, quanto ao Chega, de André Ventura, classifica-o como “naturalmente um aliado”., de 43 anos, jurista, foi presidente da Juventude Popular, secretário-geral e porta-voz do partido. É também deputado desde 2002. No Governo partilhado por PSD e CDS-PP, foi secretário de Estado da Administração Interna.Como orientação para o CDS-PP, João Almeida defende a “matriz da democracia-cristã”, valorizando “as ideias conservadoras e liberais”.“A alternativa à governação socialista deve ser promovida através de uma plataforma à direita que reúna várias forças, designadamente as tradicionais que governaram a última vez antes do PS governar, que é o PSD e o CDS”, propugna na sua moção.Considera que “não faz sentido focar nos novos partidos aquilo que foi o resultado eleitoral do CDS, porque o CDS perdeu muito mais votos para a abstenção e para outros partidos do que propriamente para os dois que apareceram à direita”, referindo ao Chega e à Iniciativa Liberal., de 44 anos, advogado, começou o percurso no CDS em 1993, quando entrou para as fileiras da Juventude Centrista.Foi diretor-geral do Ministério da Justiça entre 2002 e 2008. Ocupou assim o cargo sob três ministros do CDS-PP, do PSD e do PS. Por três vezes foi eleito para a Assembleia da República, em 2009, 2011 – neste ano é nomeado secretário de Estado da Administração Interna - e 2015.Lobo d’Ávila considera necessário “um entendimento mínimo ao nível do centro-direita [com o PSD] para que esse projeto possa ser verdadeiramente mobilizador”. Considera também que o partido tem de assumir “claramente, sem vergonham que é de direita, de uma direita moderada e democrática”.Relativamente às novas formações de direita com representação parlamentar, Filipe Lobo d’Ávila entende que o CDS-PP não deve enveredar pela cópia.tem 34 anos e empresário florestal e da construção civil. Milita desde os 19 anos no CDS-PP. Liderou a concelhia de Vina do Castelo e, em 2013, candidatou-se à autarquia desta cidade.Meira é um crítico sonoro de Assunção Cristas. No Congresso realizado em março de 2018, em Lamego, chegou mesmo a acusá-la de “falta de respeito “ pela sua região, o Alto Minho.Carlos Meira defende que o CDS-PP deve trilhar “o seu próprio caminho, deforma autónoma, ativa, serena, recompondo-se e reerguendo-se”. “Respeitamos igualmente todos os partidos do arco parlamentar”, responde, quando questionado sobre eventuais aproximações ou distanciamentos relativamente ao Chega e à Iniciativa Liberal., de 31 anos, advogado, preside desde 2015 á Juventude Popular. Foi autarca na Assembleia de Freguesia de Carnide, em Lisboa, de 2013 a 2017.Também Rodrigues dos Santos sustenta que, “aos olhos dos portugueses, a perceção é que o CDS é um partido de direita”: “Ponto final”.Francisco Rodrigues dos Santos entende que é à direita que os eleitores do partido “têm morada”. Mas “é ao centro” que o CDS-PP se encontra com os seus adversários e pode “catapultar-se para novos horizontes eleitorais”. Não exclui um entendimento com o Chega, mas apenas se tal solução não se traduzir numa “violação das traves mestras nem das linhas vermelhas que são o ADN do partido”.