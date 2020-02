Congresso PSD. Listas aos órgãos nacionais e discursos de Montenegro e Pinto Luz devem marcar 2.º dia

As listas aos órgãos nacionais do PSD vão ser conhecidas hoje ao final da tarde, dia em que também se esperam as intervenções dos candidatos derrotados nas últimas diretas, Luís Montenegro e Miguel Pinto Luz.

O 38.º congresso do PSD, com 950 delegados e 175 participantes, arrancou com o discurso do presidente reeleito Rui Rio, três semanas depois de eleições diretas muito disputadas e que levaram o PSD a uma inédita segunda volta.



Rui Rio foi reeleito para um segundo mandato à frente do PSD em 18 de janeiro com 53,2% dos votos, contra 46,8% de Luís Montenegro, depois de, na primeira volta, ter falhado por pouco a necessária maioria absoluta dos votos expressos, com 49%. Pelo caminho, ficou o terceiro candidato, o presidente da Câmara Municipal de Cascais, Miguel Pinto Luz, que conseguiu 9,5% dos votos.



No discurso inaugural do líder reeleito Rui Rio, apontou as autárquicas como principal prioridade do novo mandato e prometeu que a escolha dos candidatos obedecerá a critérios de competência e não de fação partidária.



"A escolha de um autarca não é a escolha de um amigo nem a do líder de uma qualquer fação partidária. Ela tem de ser ditada com base em critérios de competências, dedicação e de credibilidade. Temos, em 2021, de recuperar o terreno perdido em 2013 e em 2017. Recuperar presidências de câmara, mas também de vereadores e eleitos de freguesia", definiu como meta.Luís Montenegro considera que o discurso de Rui Rio não surpreendeu.O social-democrata diz que o líder do partido não disse nada de novo.