Paris2024. Portugal vestiu-se para os Jogos

O encontro estava marcado para as 5h30 no Aeroporto de Lisboa e, pontualmente, todos os "convocados" lá estavam. Vestidas as roupas oficiais num dos "lounges", ainda houve tempo para fotos da grupeta, composta por antigos atletas olímpicos e modelos, na "placa" do aeroporto, antes de o avião descolar rumo a Paris, e para entrevistas a bordo.



A agenda do "pulinho" à capital francesa era intensa, estendendo-se por 18 horas, o que desincentivava a presença de apurados para os próximos Jogos.



Assim, o triatleta João Silva e a judoca Joana Ramos, que estiveram em Londres2012, Rio2016 e Tóquio2020, a atleta Susana Costa, nona no triplo salto no Rio2016, a judoca Joana Ramos e o velejador João Rodrigues, o desportista nacional com mais participações (sete) em Jogos, juntaram-se ao chefe de Missão, Marcos Alves, para levarem as cores e as vestes de Portugal ao local mais emblemático da capital francesa, a Torre Eiffel.



Num dos cais do Sena, um relógio, entalado entre o rio e o maior símbolo de Paris, conta as horas, os minutos, os segundos que faltam para a cerimónia de abertura e nem o cinzento demasiado pesado do céu de hoje demoveu todos que por ali passaram de tirar uma foto com esse contador apressado do tempo.



A comitiva lusa, integrada maioritariamente por equipas das duas marcas responsáveis pela criação, respetivamente, dos trajes e dos equipamentos desportivos, e pela conceção da sessão fotográfica de hoje, não foi exceção, elegendo esse local para a primeira paragem do périplo do editorial para Paris2024.



Descontraídos e aparentemente confortáveis na sua pele de "modelos", os olímpicos lusos encararam a missão com o mesmo afinco com que representavam Portugal na principal competição desportiva mundial, eternizando o momento com "selfies" e sorrisos rasgados.



Joana Ramos em tempo de recordar



“Foi sempre um orgulho enorme (representar Portugal). Realmente, é aproveitar a oportunidade que me deram de conseguir viver um bocadinho do que será Paris, que isto é só um bocadinho do que serão os Jogos. (…) Há alguma nostalgia da minha parte, mas muita alegria também”, reconheceu Joana Ramos.



A antiga judoca viajou para a capital francesa para “experienciar um pouco” de Paris2024 e dizer aos judocas que fizeram parte da sua “equipa” que está com eles e que continua “com o mesmo sentimento de pertença”.



Joana Ramos só hesitou momentaneamente quando recebeu o convite, porque, como foi mãe há pouco tempo, quis assegurar-se de que a viagem de vinda e volta decorreria no mesmo dia.



“Era a condição. Quis fazer parte por isso mesmo, para dizer que gostaria imenso de viver o sonho, mas não é o meu caminho”, concluiu a agora treinadora da Federação Portuguesa de Judo.



Haveria ainda tempo para mais duas mudanças de cenário, sempre com a omnipresente Torre Eiffel a espreitar no horizonte, e para novo lanche tipicamente nacional, proporcionado pelo Canelas, um "catering" móvel com cunho português, antes do regresso a Lisboa.