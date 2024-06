Deputados do PS vão ter dia marcado para receber eleitores do seu distrito

Segundo fonte oficial do grupo parlamentar socialista, os deputados do PS "vão passar a dedicar, pelo menos, uma segunda-feira por mês -- tendo em conta que esse é o dia em que é feito o trabalho de terreno pelos parlamentares -- ao contacto pessoal com os eleitores dos distritos pelos quais foram eleitos, disponibilizando-se assim para receber todos os cidadãos interessados".

"Na base desta iniciativa está a ideia de que as populações devem conhecer os deputados que as representam, estreitando a relação entre eleitos e eleitores", adiantou a mesma fonte.

O grupo parlamentar do PS vai ainda organizar este trabalho de proximidade dedicando a cada mês um tema, que pode ir da Educação, Saúde à Proteção Civil, entre outros.

"Estas iniciativas arrancam em setembro e vão permitir fazer um levantamento de informação relevante que sirva de base aos trabalhos do grupo parlamentar. O objetivo é fazer uma abordagem descentralizada do território, porque há problemas e desafios que são comuns, mas há outros que são específicos de cada região", sustentaram os socialistas.

Os primeiros temas serão definidos ainda antes do verão, de acordo com a mesma fonte, em articulação com os coordenadores regionais de cada distrito.