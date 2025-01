Descongelamento Propinas. PCP quer ouvir ministro da Educação no Parlamento

Foto: Rodrigo Antunes - Lusa

O pedido surge depois do ministro da Educação ter dado conta de que o eventual descongelamento das propinas deve constar na lei de Orçamento do Estado para o próximo ano com aplicação a partir do ano letivo de 2026/2027. Uma posição que motivou as críticas por parte de várias associações de estudantes.



Ouvida pela Antena 1, Paula Santos, líder parlamentar do PCP, diz que são precisos esclarecimentos e que não podem ser as propinas pagas pelas famílias a financiar o Ensino Superior.