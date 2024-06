Eleições Europeias. "Agora, não votarmos, é metermos a cabeça na areia", avisa Marcelo

enfatiza o Presidente da República.





"Já não podemos fazer de conta que não há guerra, que nos é indiferente quanto tempo demora, e como acaba", lembrando o impacto que já teve nos preços, nos salário e na incerteza sobre o nosso futuro. "Não votar agora é perder por falta de comparência", assegura.







Para Marcelo, este é um momento crítico para a Europa e para Portugal, pelo que "é mais urgente do que nunca ir votar amanhã" para decidirmos o futuro. "O que está em causa é uma guerra" e a urgência de garantir o mais rapidamente possível que seja ultrapassado" esse conflito.



O Presidente lembra que nas anteriores eleições não tinhamos ainda vivido uma pandemia e uma guerra, o que muda em tudo o contexto para este momento de voto em 2024.







"No passado, temos ligado de menos a estas eleições que, no entanto, sendo sobre a Europa, são também sobre Portugal, sobre nós próprios: a nossa democracia, as nossas condições de vida, a nossa circulação, as nossas comunidades na Europa", salienta.







Realça que é possível votar em mobilidade, em qualquer ponto do país.