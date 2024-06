Europeias Cada eurodeputado da AD eleito será menos um eurodeputado extremista - Nuno Melo

"Essas contas contam", avisou o também ministro da Defesa Nacional, ao intervir num comício em Lamego, lembrando que no Parlamento Europeu "há extrema esquerda e extrema direita", há os "adoradores de Putin", os "que se especula que são financiados por Putin e pelo regime russo e, no limite, há aqueles que são complacentes, desculpabilizando Putin e o regime russo".

Na sua opinião, "todas as três possibilidades são muito graves e politicamente inaceitáveis".

"E isto acontece também com partidos portugueses, porque nesta disputa nem todos os partidos portugueses estão do lado certo da história como a AD está", avisou.

O presidente do CDS-PP frisou que isso se vai "medir no próximo domingo" e, portanto, a escolha do partido em que votar nas eleições europeias "não é uma decisão menor".

"Na AD não temos dúvidas", garantiu Nuno Melo, explicando que os partidos portugueses que, "no mínimo, são complacentes", são aqueles "incapazes de condenar, sem reservas e de forma clara, a Rússia, por uma guerra que viola o direito internacional".

Segundo Nuno Melo, nenhum dos candidatos da lista da AD lista "tem qualquer dúvida", porque estão ao lado dos ucranianos.