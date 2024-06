Livre confiante na eleição, mas espera até todos os votos estarem contados

"Estamos na disputa pela eleição do Francisco Paupério como deputado para o parlamento europeu, será o primeiro de deputado europeu do Livre. Até à contagem do último voto estamos na expectativa. As probabilidades são francamente boas, mas vamos guardar esses resultados para o fim", disse Rui Tavares.

Foi ao porta-voz do partido que coube a reação às primeiras projeções para os resultados das eleições para o Parlamento Europeu divulgadas pela RTP, SIC e TVI/CNN, que apontam a possibilidade de o Livre eleger entre zero e um mandatos.

Antes de Rui Tavares subir ao palco do Teatro da Luz, onde foi montado o "quartel-general" para a noite eleitoral, a divulgação das projeções foi recebida sem reações efusivas e em silêncio.

Apesar da cautela, Rui Tavares disse que, para já, sabe-se que o Livre "volta a crescer em mais uma eleição", num cenário em que a extrema-direita, representada pelo Chega, desce.

"É uma esquerda verde europeia com a qual, a partir de agora, é preciso contar para a governação em Portugal e é uma esquerda verde europeia que veio para ficar no nosso país", defendeu.

Com a eleição de Francisco Paupério, seria a primeira vez que o Livre elege um eurodeputado, depois de em 2019 ter conseguido obter cerca de 60 mil votos (1,83%).

O porta-voz do Livre congratulou-se ainda pelos resultados obtidos pelos parceiros dos Países Baixos, Dinamarca e Polónia que também integram os verdes europeus.

"São três estados-membros em que coligações integradas pelos verdes europeus ou em que concorrem, no caso da Dinamarca, sozinhos vencem as eleições. Isso também nos indica que esta é a família política para fazer frente à extrema-direita", sublinhou, recebido por aplausos.

À chegada ao Teatro da Luz, o cabeça de lista, Francisco Paupério, disse estar tranquilo e orgulho do trabalho do Livre, independentemente do resultado das eleições, mas disse estar confiante no crescimento do partido e esperar um discurso de vitória.