Malas no Parlamento. Incidentes não prestigiam a instituição, considera Aguiar-Branco

Foto: António Pedro Santos - Lusa

José Pedro Aguiar-Branco garantiu que estas diligências foram cumpridas com respeito pelo enquadramento legal.



Garantiu ainda que até ao momento ainda não chegou nenhum pedido para o levantamento da imunidade parlamentar ao deputado nem nenhum documento de baixa médica apresentado por Miguel Arruda.



À chegada ao aeroporto do Porto, o presidente da Assembleia da República adiantou que teve uma conversa com o líder parlamentar do Chega, no final do plenário na passada quinta-feira.



Aguiar Branco fala de um encontro "informal" e "absolutamente irrelevante para a investigação".



O presidente da Assembleia da República considerou ainda que as diligências de segunda-feira na AR não prestigiam a instituição.