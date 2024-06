Marta Temido: "Não estamos na cauda da Europa"

Foto: João Marques - Lusa

Marta Temido sublinhou o aumento de competências em Portugal ou o crescimento do PIB per capita, mudanças que tiveram "repercussão direta na vida dos portugueses", argumentou.



Mesmo a emigração, que Marta Temido admite estar a um nível acima do desejado, tem vindo a descer ao longo da última década, sublinha a candidata socialista.



Marta Temido sublinha a importância dos fundos de coesão e vincou que Portugal não está "na cauda da Europa" como muitas vezes é afirmado.